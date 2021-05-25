حدث ليلا| إقرار قانون الوقف الخيري وتحذير رسمي من سوء استخدام المضادات الحيوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عاطف مراد:

شهدت ليلة الإثنين والساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، نستعرض بعضها في التقرير التالي:

-انخفاض الوفيات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الاثنين

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الإثنين، خروج 768 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 187446 حالة حتى اليوم.

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-"الهجرة": كل ما تريد معرفته عن التطبيق الإلكتروني "اتكلم عربي"

قالت وزارة الهجرة والمصريين في الخارج، إن التطبيق الإلكتروني للمبادرة الرئاسية "اتكلم عربي"، يقدم محتوى تعليمي شيق للأطفال في اللغة العربية، إلى جانب تقديم تجربة معايشة متكاملة لثقافتنا المصرية وعاداتنا وتقاليدنا، حيث يقدم مواقف حياتية مختلفة عبر القصص والأغاني تهدف لخلق معايشة متكاملة تقدم عاداتنا وتقاليدنا في إطار ممتع وجذاب.

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​-تصل لـ"الحجب".. تعرف على العقوبات المنتظرة على وسائل إعلام لم توفق أوضاعها

بدأ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أمس الأحد، وحتى 30 من شهر مايو الجاري، تلقي طلبات توفيق الأوضاع بالنسبة للصحف والقنوات والمواقع الإخبارية، كمهلة أخيرة حددها المجلس للوسائل الإعلامية المختلفة.

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-إقرار قانون الوقف الخيري وإحالة 4 قرارات رئاسية للجان.. ننشر أبرز أحداث برلمان الاثنين

أقر مجلس النواب في جلسة الاثنين، مشروع قانون صندوق الوقف الخيري وأحاله لمجلس الدولة، بحضور وزير الأوقاف محمد مختار جمعة.

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-السيسي وبايدن يتفقان على إجراء الاستحقاق الانتخابي الليبي نهاية العام الحالي

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي مساء اليوم الاثنين، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الأمريكي جو بايدن.

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-السيسي عن نظيره الأمريكي: يتمتع بخبرة متميزة.. وقادر أن يصنع حلولًا لمشكلات المنطقة

غرد الرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، معلقًا على الاتصال الهاتفي الذي أجراه مع نظيره الأمريكي جو بايدن.

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-وزير التعليم يبحث سبل التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة في مصر (يونسيف)

بحث الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الاثنين، خلال لقائه مع جيريمي هوبكنز ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة في مصر (يونيسيف)، أوجه التعاون المشترك في المجال التعليمي.

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-بعد انتهاء الإيقاف وتوفيق الأوضاع.. تامر أمين يعود للظهور على شاشة "النهار"

يعود الإعلامي تامر أمين للظهور مجددًا مساء اليوم في برنامج (آخر النهار) على قناة النهار، بعد فترة توقف امتدت لأكثر من ثلاثة أشهر- كمقدم برامج- بسبب أزمة تصريحاته عن "الصعايدة"، والتي قوبل فيها بموجة شديدة من الهجوم استدعت إيقافه من قبل القناة وكذلك المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لمدة شهرين ونقابة الإعلاميين.

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-المبعوث الأمريكي: مصر قامت بدور مهم في تمكين العملية السياسية بليبيا

أكد ريتشارد نورلاند المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا أن مصر قامت بدور مهم في تمكين العملية السياسية في ليبيا، مشيرا إلى كل المشاكل الأمنية في ليبيا يمكن التعامل معها مع تشكيل حكومة.

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-السكة الحديد: تعديل تركيب قطاري بالوجه القبلي بعربات روسية

قررت هيئة السكة الحديد، تعديل تركيب قطار 80 "القاهرة / أسوان" بعربات روسي ذات تهوية ديناميكية بدلًا من العربات العادية ليكون التركيب ب 11 عربة، اعتبارًا من الأربعاء الموافق 26/5/2021.

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-وزيرة الصحة: نستهدف توطين صناعة اللقاحات في مصر لتصبح مركزًا إقليميًا

شاركت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الاثنين، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" في أعمال اجتماع الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية للدورة الـ 74 والتي تستمر لمدة أسبوع، بحضور الدكتور تيدروس أدناهوم، مدير عام منظمة الصحة العالمية وممثلين من جميع الدول الأعضاء.

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-"زراعة البرلمان" توافق على موازنة قطاعات وزارة الري للعام المالي الجديد

وافقت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم الاثنين، برئاسة النائب هشام الحصري، على مشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية للعام المالي الجديد 2021/2022 فيما يخص قطاعات وزارة الري والموارد المائية.

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-وزيرة الصحة تعلن الاتفاق الأفريقي الموحد للقضاء على الإيدز بحلول 2030

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، الاتفاق الأفريقي الموحد حول فيروس نقص المناعة البشري "الإيدز"، بهدف التعاون بين دول القارة الأفريقية وتوحيد الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والقضاء على "الإيدز" بحلول عام 2030 بما يتماشى مع طبيعة كل دولة.

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-رئيس قناة السويس: ملتزمون بالتعويض الذي ستقضي به المحكمة في نزاع السفينة الجانحة

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن المحكمة المختصة ستنظر السبت المقبل في قيمة التعويض الذي طلبته الهيئة من الشركة المالكة لسفينة إيفر جفين التي تسبب في تعطيل القناة، وستلتزم الهيئة بالقيمة التي ستقضي بها المحكمة، متمنيًا استجابة الشركة حتى يجري السماح للسفينة بالمغادرة.

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-"كورونا كعبلت الدنيا".. وزير المالية: مصر كانت ستصبح من أكبر اقتصاديات العالم

قال محمد معيط، وزير المالية، إنه بشهادة كل المؤسسات المالية العالمية مصر حققت معدلات نمو مرتفعة قبل جائحة فيروس كورونا.

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-كيف قصفت إسرائيل أسرة مكونة من 50 فردا في غزة؟ (فيديو)

لم تأمل أسرة أزهار نصير غير أن تعيش في سلام، حتى وإن كان داخل قطاع محاصر من جيش احتلال، يفتقد إلى أبسط مقومات الحياة الطبيعية والإنسانية، لكن ليت المطالبَ بالتمني.

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-بمعاش إضافي.. كيف ترفع قيمة ما تحصل عليه عند التقاعد؟

سمح قانون التأمينات الاجتماعية الذي بدأ تطبيقه العام الماضي، للمؤمن عليهم بإمكانية الحصول على معاش إضافي يضاف إلى معاشه الأساسي عند خروجه للتقاعد.

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-السيسي يوجّه بالتوسع التدريجي في إنشاء وتطوير الطرق والمحاور الرئيسية

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم مع اللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أ.ح إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء عصام جلال، مدير إدارة المياه، واللواء أشرف العربي، رئيس المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية، واللواء خالد فرحات، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للتسليح، والعميد عبدالعزيز الفقي، مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق.

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-3 مخاطر لإعطاء المضادات الحيوية للأطفال دون استشارة

قالت هيئة الدواء المصرية، إن إعطاء المضادات الحيوية للأطفال بدون إشراف الطبيب قد يعرضهم لآثار جانبية تتسبب في حدوث اضطرابات فى الجهاز الهضمي.

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-رئيس "نقل النواب": صندوق الوقف الخيري يضمن استثمار أموال المصريين عبر مشروعات تنموية واجتماعية

قال رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري يعد بمثابة سُنَّة حسنة يقرها المجلس النيابي، وقد تستمر لسنوات أو عقود

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-بعد موافقة "النواب" عليهما.. ننشر نص أول مادتَين بقانون صندوق الوقف الخيري

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، على المادتَين الأولى والثانية بمشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري.

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-تحذير رسمي من استخدام "مجموعة البرد"

حذرت هيئة الدواء المصرية، من الممارسات الدوائية الخاطئة، مناشدة المواطنين بعدم استخدام المضادات الحيوية بجرعة واحدة فقط والتي تسمى "حقنة البرد" أو "مجموعة البرد".

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-وفاة وسلالات أكثر قوة.. تحذير رسمي من سوء استخدام المضادات الحيوية

نوهت هيئة الدواء المصرية، إلى ضرورة عدم استخدام المضادات الحيوية دون وصفة طبية واستشارة الطبيب أو الصيدلي في طريقة الاستخدام السليمة.

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-الهجرة: السعودية تمدد صلاحية الإقامة وتأشيرة الخروج والعودة والزيارة دون مقابل لهذه الدول

بدأت المديرية العامة للجوازات بتمديد صلاحية إقامات الوافدين الموجودين خارج المملكة، وتمديد صلاحية تأشيرات الزيارة، وتأشيرات الخروج والعودة، وذلك آليًا من دون رسوم أو مقابل مالي إلى تاريخ 21/10/1442 هـ الموافق 2/6/2021 م.

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-الرئاسة تكشف تفاصيل لقاء الرئيس السيسي وتركي آل الشيخ

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، الوزير تركي آل الشيخ، مستشار الديوان الملكي بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، بحضور الوزير عباس كامل، رئيس المخابرات العامة.

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-حديقة مركزية.. الحكومة تكشف تصورات تطوير منطقة الفسطاط

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا؛ لاستكمال استعراض تصورات تطوير منطقة الفسطاط التاريخية، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسئولي مكتبين استشاريين.

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محاضر في الأهل.. تعليمات جديدة من الصحة للمستشفيات بشأن عزل كورونا (مستندات)

عممت وزارة الصحة والسكان، هذا الأسبوع، تعليمات جديدة على مديريات الشؤون الصحية والمستشفيات على مستوى الجمهورية، بشأن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الفورية حيال أي تقصير في إجراءات العلاج، أو عدم تنفيذ بروتوكولات العلاج من مقدمي الخدمات الطبية بالقطاع الخاص.

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ننشر اختصاصات مجلس إدارة صندوق الوقف الخيري بعد موافقة "النواب"

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، على المادة الرابعة من مشروع قانون إنشاء صندوق الوقف الخيري، بعد الموافقة على مقترح النائب عبد الحميد الدمرداش، بأن مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المسؤولة عن إدارة شؤونه، ويُباشر اختصاصاته على النحو الذي يحقق أهداف الصندوق والغرض له على الأخص.

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-لتجنب التأخير والزحام.. خدمة جديدة من الصحة بشأن لقاحات كورونا (صور)

قال مصدر مطلع بوزارة الصحة والسكان، إن الوزارة أتاحت خدمة جديدة بالموقع المخصص لحجز لقاحات فيروس كورونا، يسمح للمواطنين بتجنب التأخير والزحام في الحصول على اللقاح.

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-إصابة 210 أشخاص إثر اصطدام قطارين خفيفين في نفق بكوالالمبور

أصيب أكثر من 210 أشخاص بجروح إثر اصطدام قطارين خفيفين في كوالالمبور عاصمة ماليزيا مساء الاثنين.

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-اليمن يدين استهداف مليشيا الحوثي سوقًا شعبيًا في مديرية رغوان بمأرب

أدان معمر الارياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني قيام مليشيا الحوثي باستهداف سوق شعبية في مديرية رغوان بمحافظة مأرب باستخدام طائرة مسيرة.

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-تونس ترسل طائرة محملة بمساعدات طبية وغذائية إلى قطاع غزة

أكد وزير الدفاع الوطني التونسي إبراهيم البرتاجي، لدى إشرافه على انطلاق طائرة عسكرية محملة بكمية من المساعدات الطبية والغذائية إلى قطاع غزة بقيمة مليون دينار ونصف، أن طائرة أخرى ستتوجه قريبا إلى غزة.

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-استشهاد شخص في القدس برصاص الاحتلال الإسرائيلي

ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، مساء الاثنين، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت الرصاص الحي على شاب يدعى زهدي الطويل (17 عاما) من سكان كفر عقب شمال القدس، واستشهد متأثرًا بجروحه الخطيرة التي أصيب بها برصاص قوات الاحتلال.

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-القوات الجوية السعودية واليونانية تنفذان مناورات مشتركة في مايو الحالي

تنفذ القوات الجوية السعودية واليونانية مناورات مشتركة بعنوان "عين الصقر 2" خلال الشهر الحالي.

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-المبعوث الأمريكي لليبيا: نسعى لفتح سفارة في طرابلس خلال الفترة المقبلة

شدد ريتشارد نورلاند المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا على ضرورة توفير الدعم الدبلوماسي والسياسي لكل الجهود التي يقوم بها الليبيون، وتقديم الدعم أيضا للحكومة الليبية التي ستنبثق عن الانتخابات في ملفات مثل الكهرباء والسيولة المالية، مؤكدا أن الولايات المتحدة تدعم مسار برلين لتمكين السياسيين الليبيين من الحوار والوصول إلى الحلول الوسط.

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-ميركل: تفسير مينسك لإجبار طائرة "رايان اير" على الهبوط "غير معقول"

رفضت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تفسير مينسك بشأن حادث تحويل مسار طائرة ركاب وإرغامها على الهبوط في مطار العاصمة البيلاروسية واعتقال صحفي معارض كان على متنها.

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-رغم إطلاق النار.. الصحة الفلسطينية تعلن حصيلة جديدة لضحايا العدوان

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مساء الاثنين، ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى ٢٥٣ شهيدًا بينهم ٦٦ طفلاً.

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-"البيت الأبيض" يصف حادث طائرة "راين إير" بالفعل الصادم ويطالب بتحقيق دولي

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، إن الإدارة الأمريكية تدين ما وصفته "بالفعل الصادم" لتحويل مسار طائرة تجارية وإرغامها على الهبوط في مينسك لاعتقال صحفي بيلاروسي معارض كان على متنها.

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