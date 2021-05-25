شكرا لقرائتكم خبر عن مد خطوط الغاز الطبيعي لمسافة 550 مترا بمدينة أرمنت غرب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعلن العميد عبدالله عاشور رئيس مركز ومدينة ارمنت غرب الاقصر، بأنه تم حفر وتوصل مواسير الغاز الطبيعي بمنطقة الجماملة بارمنت الحيط .

واوضح عاشور ان الحفر امتد لمسافة ٥٠٠ م، بمعرفة الشركة الوطنية، موضحا أن إجمالي المسافة التي تم الانتهاء من مد مواسير الغاز الطبيعي بها داخل مدينة ارمنت الحيط ٥٥٠٠ م وجاري استكمال الأعمال .

وفي سياق متصل صرح عاشور بأنه تم الإنتهاء من مد كابلات الكهرباء الأرضية بمنطقة نجع عالوه بارمنت الحيط لرفع التعارضات الهوائيه للجهد المتوسط التي تمر أعلى المنازل وتمثل خطورة داهمة على الكتلة السكانية.

وأضاف أن أعمال مد الكابلات، تمت تحت إشراف المهندس على الشافعي رئيس هندسة كهرباء ارمنت والمهندس أحمد سعد مهندس تشغيل المدينة والمهندس احمد فؤاد رئيس شبكة كهرباء ارمنت وفنيين وعمال هندسة كهرباء ارمنت.

وأكد عاشور على استمرار تضافر جهود كافة الجهات والادارات المعنية لتقديم كل الدعم الممكن لإتمام كافة الأعمال الجاري تنفيذها داخل مركز ومدينة ارمنت دون معوقات، بالإضافة إلى استمرار جهود إدارة المرافق والاشغالات بالمركز لرفع وإزالة كافة الاشغالات والتعديات بالمسار المحدد لتلك الأعمال.