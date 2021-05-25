شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة السادسة.. «الداخلية» تفتح «السجون» أمام الإعلام والحقوقيين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

للمرة السادسة على التوالى خلال شهرين، نظم قطاع السجون بوزارة الداخلية زيارة لوفد حقوقى وممثلى أكثر من 10 صحف ووكالة أنباء أجنبية إلى منطقة سجون المنيا، لتفقد أوجه الرعاية المقدمة للنزلاء، بعد أن زارت المنظمات ووسائل الإعلام منطقة سجون طرة بالقاهرة، وبرج العرب بالإسكندرية، وسجن المرج العمومى بالقاهرة ومنطقة سجون وادى النطرون وسجن الفيوم العمومى. وكشفت «الداخلية» خلال الزيارة عن تجهيز أحدث مستشفى فى منطقة سجون المنيا، وتم تزويده بأحدث الأجهزة لخدمة نزلاء السجون.

تأتى الزيارات للرد على الشائعات وحملات التشكيك فى الأوضاع داخل أماكن الاحتجاز من قوى الشر وبعض الأبواق الإعلامية الغربية، ولهذا سمحت الداخلية بجولات يقوم بها قطاع السجون وحقوق الإنسان لإظهار الصورة الحقيقية للسجون، ونقل الصورة على الواقع، والتصدى إلى الشائعات عن السجون.

وتفقد الوفد الحقوقى والإعلامى كافة مرافق السجن؛ حيث التقوا عددًا من السجناء بأماكن الزيارة، واطمأنوا إلى تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا خلال الزيارة، بجانب استمرار حصول النزلاء فى السجون على لقاح كورونا، بعد أن حصلت السجون على جرعات أخرى لتطعيم السجناء فى كل السجون على مستوى الجمهورية. كما التقوا عددًا من السجناء فى ملعب كرة القدم، وتأكدوا من ممارستهم حقهم الطبيعى فى الرياضة، وأن إدارة السجن تتيح لهم التريض بشكل يومى.

وقال مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون اللواء طارق مرزوق- فى تصريح على هامش الزيارة- إن الزيارة تأتى تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بإطلاع المنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام الإقليمية والدولية على حقيقة الأوضاع داخل السجون المصرية، والوقوف على أوجه الرعاية المختلفة المقدمة للنزلاء.

من جانبه، قام الوفد الحقوقى ومراسلو الصحف ووكالات الأنباء الإقليمية والدولية بتفقد كل مرافق سجن المنيا العمومى؛ للوقوف على الخدمات المتنوعة المقدمة للنزلاء، حيث تفقدوا عنبر الزيارات، واطلعوا على كافة الإجراءات الاحترازية المتخذة خلال الزيارات للوقاية من فيروس كورونا، وفى مقدمتها قياس درجة حرارة الزائرين قبل الدخول، وارتداء الكمامات الطبية، إضافة إلى الحرص على التباعد الاجتماعى.

وواصل أعضاء الوفد جولتهم داخل سجن المنيا؛ حيث تفقدوا المطبخ والمخبز، واطمأنوا على جودة الوجبات الغذائية المقدمة للنزلاء.. وشملت جولة أعضاء الوفد الحقوقى والإعلامى أيضا مستشفى سجن المنيا، الذى تم تجهيزه بأحدث المعدات والأجهزة الطبية فى مختلف التخصصات، وغرفة عمليات ذات تقنيات طبية متطورة ملحقة بها غرفة الرعاية الفائقة، فضلا عن عيادات خارجية فى مختلف التخصصات الطبية.

منطقة سجون المنيا تضم: سجن ليمان المنيا، وسجنًا عموميًا (شديد الحراسة)، وسجن النساء.. ويقع فى دائرة قسم المنيا بالمنطقة المركزية مركز المنيا، وتم إنشاؤه بالقرار رقم 873 لسنة 2014 من وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم فى 16 مارس 2014 بإنشاء سجن ليمان المنيا، يُودع به الرجال المحكوم عليهم بعقوبتى السجن المؤبد والسجن المشدد. وتم بناء سجن ليمان وشديد الحراسة بالمنيا على الطراز الأمريكى الحديث، يتكون السجن الواحد من 9 عنابر، 8 عنابر للاحتجاز الجماعى، وعنبر للتأديب.