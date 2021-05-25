شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 10 أطنان مخلفات في حملة نظافة بمدينة الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد العميد طارق لطفى رئيس مدينة الاقصر، رئيس مدينة الأقصر، حملة نظافة بمنطقة حي جنوب استهدفت منطقة امتداد شارع التليفزيون وشارع الفنون وميدان صلاح الدين والمدينة المنورة.

وخلال الحملة تمكن قطاع النظافة من رفع ١٠ طن من القمامة والاتربة والمخلفات الصلبة، وذلك بجانب تفريغ جميع الحاويات بالحي .

شارك في الحملة سمير سعود نائب رئيس الحي لشؤون قطاع النظافة، وأحمد عبدالصبور مدير المتابعة الميدانية، ورجال المتابعة بالتنسيق مع فرقة التدخل السريع، وحملة المعدات.

كما اعلن العميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر، أن المحال التجارية والأنشطة الأخرى المدرجة ضمن قرارات مجلس الوزراء، انتظمت في تطبيق مواعيد الغلق في تمام التاسعة مساءً، وذلك بجميع أنحاء مدينة الأقصر بالكامل في المواعيد المحددة وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحماية من فيروس كورونا.