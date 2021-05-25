شكرا لقرائتكم خبر عن رياح وشبورة وشديد الحرارة جنوبًا .. حالة الطقس من الثلاثاء إلى الأحد 30 مايو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة خلال الفترة من الثلاثاء 25 مايو إلى الأحد 30 مايو 2021، حيث يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائلٌ للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وشديدُ الحرارة على جنوب الصعيد، لطيفٌ ليلًا شمالًا ومعتدلٌ جنوبًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وذلك خلال الأيام المقبلة.

وتكون درجة الحرارة على القاهرة الكبرى الثلاثاء 33 درجة وعلى السواحل الشمالية 28 درجة وجنوب سيناء 34 درجة وشمال الصعيد 35 وجنوب الصعيد 40 درجة، بينما تكون 35 درجة يوم الأربعاء على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و29 درجة على السواحل الشمالية و36 على جنوب سيناء و37 على شمال الصعيد و40 درجة على جنوب الصعيد.

وتنشط الرياح على العديد من المناطق طوال هذه الأيام.

- حالة الطقس الثلاثاء 25 مايو 2021:

شبوة مائية صباحا على بعض الطرق السريعة والزراعية القريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة الكبرى والجوه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة.

نشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء والقاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

- حالة الطقس الأربعاء 26 مايو 2021:

شبوة مائية صباحا على بعض الطرق السريعة والزراعية القريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى السواحل الشمالية ومدن القناة.

نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

- حالة الطقس الخميس 26 مايو 2021:

شبوة مائية صباحا على بعض الطرق السريعة والزراعية القريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى السواحل الشمالية ومدن القناة.

نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية على فترات متقطعة.

- حالة الطقس الجمعة 28 مايو 2021:

نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

- حالة الطقس السبت 29 مايو 2021:

نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

- حالة الطقس الاحد 30 مايو 2021:

نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وفيما يلي خريطة حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة من الثلاثاء 25 مايو إلى الأحد 30 مايو 2021.