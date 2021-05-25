المبعوث الأمريكي: مصر قامت بدور مهم في تمكين العملية السياسية بليبيا

محمد اسماعيل - القاهرة - مصر - (أ ش أ)

أكد ريتشارد نورلاند المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا أن مصر قامت بدور مهم في تمكين العملية السياسية في ليبيا، مشيرا إلى كل المشاكل الأمنية في ليبيا يمكن التعامل معها مع تشكيل حكومة.

وقال نورلاند في حوار خاص مع قناة "اكسترا نيوز" الفضائية لبرنامج "لقاء خاص" إن مصر والولايات المتحدة لديهما مصالح مشتركة بشأن استقرار الأوضاع في ليبيا، كما أن مصر لديها أيضا مصالح أمنية وشواغل ونحن نتفهم ذلك، مؤكدا أن هذه الشواغل يمكن التعامل معها من خلال وجود حكومة مستقرة في ليبيا وإخراج القوات الأجنبية ومنها ومساعدة هذا البلد على استعادة السيطرة على أراضيه.

وأكد أن الولايات المتحدة ستقدم الدعم تلبية للرغبة الليبية في طرد المقاتلين الأجانب وإخراجهم من البلاد، مشددا على ضرورة اختفاء دور المقاتلين الأجانب في ليبيا.

وأشار المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا أنه عقد لقاءات مهمة مع المسئولين المصريين، ورئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح وناقش معه الأسس الدستورية والقانونية للانتخابات في ديسمبر المقبل، مضيفًا: "وجدت التزاما كبيرا من رئيس مجلس النواب الليبي لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد وسندعم الترتيبيات الفنية لإنجاز الانتخابات الليبية بصورة جيدة".