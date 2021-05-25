شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل: أخذنا حق شقيقي الشهيد محمد مروان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن العلمية الشاملة التي قامت بها القوات المسلحة المصرية في سيناء نجحت في أخذ الثأر لشقيقه الشهيد المستشار محمد مروان، الذي تم استشهاده في العريش بعد استهدافه من قبل الجماعات الإرهابية.

وأضاف وزير العدل، في تصريحات تليفزيونية، أن الدولة المصرية نجحت في أخذ حق الشهداء من الإرهابيين، موضحا أن الشهادة وسام على صدورنا جميعا.

وأوضح مروان ، أن الجماعات التكفيرية استهدفت القضاة بعد الحكم في إحدى القضايا في العريش بساعتين.

وذكر وزير العدل أن هناك تكليفًا رئاسيًا بتطوير منظومة القضاء ، مؤكدا أن التكليف الرئاسي شمل رفع كفاءة المحاكم بالمحافظات.

وأضاف أنه تم العمل على تطوير منظومة القضاء ككل منها المحاكم والشهر العقاري، كذلك تحسين الخدمات لراحة المواطنين، موضحا أنه تم العمل على رفع كفاءة المباني بالمحاكم وتقديم كافة أوجه الخدمات لها والعمل على توسعتها بما فيها كل الأحكام والقوانين إلكترونيا، وكان المردود إيجابيا في ذلك الشأن.

وأشار مروان ، إلى أن الشكاوى كانت كثيرة بالنسبة للشهر العقاري، تم العمل على حل هذه المشكلات، والآن لم نتلق مشكلات إلا قليلا، لافتا إلى وجود 393 مقرا للمحاكم بمختلف أنواعها.

كما أكد أنه تم عمل خطة زمنية للتطوير على 3 مراحل، مبينا أن المرحلة الثالثة كانت من المفترض أن تنتهي في مارس الماضي لولا ظروف جائحة فيروس كورونا، وشملت عمليات التطوير دورات المياه والقاعات.