شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس قناة السويس: خفضنا تعويضات إيفر جيفن من 916 مليون دولار إلى 550 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، على الموقف القضائي الراهن بين هيئة قناة السويس والسفينة الجانحة إيفن جيفن مع أزمة التعويضات، قائلًا: «خفضنا مبلغ التعويض بنسبة 40% ليصبح 550 مليون دولار من أصل 916 مليون دولار، وبتسهيلات تشمل سداد بواقع 200 مليون دولار كاش، والباقي بواقع 350 مليون دولار بتسهيلات عبر خطاب ضمان للبنوك».

وأوضح في مداخلة هاتفية خلال برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة «ON»، أن الشركة المالكة للسفينة لم تقدر المجهود الذي بذل، مضيفًا: «الصراحة مش مقدرين المجهود اللي عملناه وإننا نجحنا في تعويم السفينة في 6 أيام دون خسائر، سواء في السفينة أو العنصر البشري، ولم نلق التقدير اللازم والتفهم من قبل الشركة المالكة للسفينة للجهد الذي بذلناه حيث عرضت سداد مبلغ 150 مليون دولار وهو مبلغ هزيل لايغطي الخسائر التي تسببت فيها سفينتها».

وأضاف ربيع أن الهيئة تكبدت خسائر كبيرة نتيجة أزمة السفينة، وأن الهيئة لاتبحث عن مكسب بل تعويض لتغطية خسائرها نتيجة الجنوح وماسببته من تعطيل لحركة الملاحة والتجارة، مشيرًا إلى أن العلاقات من المفترض أنها طويلة بين الشركة المالكة والهيئة لكن رغم هذه العلاقات المتميزة لم تبدي الشركة مرونة في سداد الخسائر.

ويذاع «كلمة أخيرة» من السبت إلى الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة مساءً على قناة «ON».