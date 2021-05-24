شكرا لقرائتكم خبر عن «العنانى» و«فؤاد» يبحثان دعم السياحة البيئية ضمن رؤية «مصر 2030» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بحث الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، سبل دعم السياحة البيئية والمستدامة وتنظيم الأنشطة السياحية للترويج للمنتج السياحى البيئى المصرى بالأسواق المحلية والعالمية.

وأكدت وزيرة البيئة على أهمية الحفاظ على التوازن البيئى، وتنظيم الأنشطة البرية والبحرية والصيد، واختيار المواقع المناسبة لممارسة الأنشطة السياحية لتشجيع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، ونشر الممارسات الصديقة للبيئة بالقطاع السياحى، بتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والجهات الدولية لصون الطبيعة وحماية مواردها والتنوع البيولوجى مع تحقيق أفضل استخدام للموارد الطبيعية.

وأثنى وزير السياحة والآثار على جهود الوزارة فى مجال السياحة البيئية وخصوصًا حملة إيكو إيجيبت للترويج للسياحة البيئية بشكل مختلف، مؤكدًا على ضرورة الترويج لمنتج السياحة البيئية بشكل أوسع كمنتج سياحى فريد ضمن خطة الترويج للسياحة بمصر.

وخلال الاجتماع، تم استعراض عدد من الموضوعات المشتركة، منها جهود الوزارتين خلال حملة إيكو إيجيبت للترويج للسياحة البيئية ورفع وعى العاملين بالقطاع السياحى بأهمية حماية البيئة، بإلاضافة إلى تناول موضوع علامة الجرين ستار وما تم بها من تحديثات، وكذلك علامة الجرين فينزو وسبل الترويج لها على مستوى القطاع السياحى لتوسيع دائرة المشاركين.

وتم التطرق إلى جهود وزارة البيئة لرصد القروش، واتفق الوزيران على عقد اجتماع بمشاركة كل الجهات المعنية لمناقشة الممارسات الخاطئة مع القروش ولوضع خطة عمل توضح الأدوار والمسؤوليات فى تلك القضية المهمة من كل الجهات، وناقشا تطوير الإجراءات الخاصة بدراسات تقييم الأثر البيئى للمنشآت الفندقية والسياحية لتوفير المناخ المستدام للعمل السياحى البيئى وبما يتوافق مع استراتيجية 2030 للتنمية المستدامة.