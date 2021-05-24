شكرا لقرائتكم خبر عن «سعفان» يطلب سرعة الانتهاء من التحول الرقمي تمهيدًا للانتقال للعاصمة الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيادات ورؤساء الإدارات المركزية بديوان عام الوزارة بضرورة سرعة الانتهاء من رقمنة الأعمال التي تقوم بها الإدارات والمديريات في مختلف أنشطة عمل الوزارة، خاصة البيانات التي يتم التعامل فيها مع جهات معنية، فضلاً عن سرعة الانتهاء من الأرشفة الإلكترونية لملفات الوزارة في مختلف المجالات.

جاء ذلك في إطار الاجتماعات الدورية التي يعقدها الوزير أسبوعياً مع رؤساء الإدارات المركزية وقيادات ديوان عام الوزارة لمتابعة ملفات عمل الوزارة، خاصة ملفى الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، سواء بديوان عام الوزارة والمديريات التابعة لها، أو بمنشآت القطاع الخاص على مستوى المحافظات.

وأكد الوزير ضرورة متابعة رؤساء الإدارات المركزية لمستوى أداء الإدارات المناظرة لها في مديريات القوى العاملة بالمحافظات، مع العمل على تحسين مستوى أدائها، وتطوير آليات العمل بما يحقق مستوى الأداء المطلوب، مما يساهم في تقديم الخدمات التي تقدمها الوزارة ومديرياتها على أكمل وجه.

ووجه بمتابعة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا على مستوى ديوان عام الوزارة والمديريات، وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء، فضلاً عن تجديد الشهادات الصحية لمرضى الأمراض المزمنة والوقوف على حالتهم الصحية.