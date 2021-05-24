شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة سوهاج: برنامج تدريبي لمدة 3 أيام لتأهيل المرشحين لمنصب العمداء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، إن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، سيبدأ غدا الثلاثاء، فعاليات البرنامج التدريبي لأعضاء هيئة التدريس الراغبين في الترشح لمنصب عمداء كليات، والذي يستمر لمدة ٣ أيام من ٢٥ حتي ٢٧ مايو الجاري.

وأكد رئيس جامعة سوهاج فى تصريحات اليوم الإثنين أن البرنامج التدريبى سيساهم في بناء قدرات أعضاء هيئة التدريس في القيادة الجامعية، وخلق كوادر قادرة على تحمل المسئولية على أساس أكاديمي، لافتا إلى أن البرنامج يأتى وفقا لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات في تأهيل قيادات جامعية لديها رؤية بكافة اللوائح والقوانين والنظم التي تحكم المسؤوليات الجامعية.

من جانبه قال الدكتور عنبر محمود أحمد مدير المركز، إن البرنامج يشارك فيه ١٨ متدرب من أعضاء هيئة التدريس بمختلف الكليات، موضحاً أن التدريب يهدف إلى تنمية مهارات المشاركين فيما يتعلق بالإدارة والتخطيط الإستراتيجي، وكذلك التطوير المؤسسي لقطاعات التعليم والطلاب، والدراسات العليا، وخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والعلاقات الدولية، كما يهدف إلى التدرب علي مهارات إدارة فرق العمل وإدارة الأزمات، وبحث آليات فعلية لتنمية الموارد الذاتية بالجامعة، منوها أن البرنامج يتضمن أيضاً شرح الجوانب الإدارية والمالية والقانونية بالجامعات، إلى جانب طرح القضايا القومية وطرق مكافحة الفساد.

وأشار الدكتور عنبر، إلى أن البرنامج يبدأ في تمام الساعة العاشرة صباحاً ويستمر حتي الرابعة عصراً، ويقوم بالتدريب فيه رئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة، ونخبة متخصصة من الأساتذة والمدربين المعتمدين، وخبراء الجودة والتنمية البشرية.