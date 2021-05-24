شكرا لقرائتكم خبر عن حسين زين يلتقي رؤساء النقابات العمالية بالوطنية للإعلام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، ومجدي البدوي نائب رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للصحافة والطباعة والإعلام، والنائب سيد نصر عضو مجلس النواب وحسنين عبدالعال رئيس نقابة قطاع الإذاعة، ومحمد عبدالفتاح رئيس نقابة شركة صوت القاهرة، وذلك لبحث ومناقشة العديد من الموضوعات التي تهم العاملين بمختلف قطاعات الوطنية للإعلام حيث تم مناقشة وشرح كافة المشاكل المالية والاداريةالمتراكمة والمتشعبة والجهود المبذولة لحل تلك المشكلات، ومنها الموقف المالي والإداري ومخصصات الوطنية للإعلام من وزارة المالية ٢٢٠ مليون جنيه شهرياً وهو مبلغ ثابت منذ عام ٢٠١١، بينما يحتاج الصرف على الأجور والبنود الحتمية اللازمة لسير العمل ما يقرب من ٢٦٠ مليون جنيه بزيادة شهرية حوالى ٤٠ مليون جنيه.

وأكد زين لرؤساء النقابات أن جهود الهيئة لم تتوقف للمطالبة بدعم مخصصاتها المالية لمواجهة هذا العجز والصرف على مختلف البنود حيث تم صرف مستحقات نهاية الخدمة للمحاليين على المعاش حتى سبتمبر ٢٠١٨ وكذا صرف مستحقات الإجازات الصادره بأحكام حتى ٣١ يوليو ٢٠٢٠، كما يتم السعى وتدبير الأموال لصرف مستحقات العاملين تباعا، كما تم صرف ما يقرب من ٧٤٤ مليون جنيه للعلاوات والجهود مستمره لصرف العلاوات المتأخرة.

وأشار زين إلى ما تقوم به الهيئة أيضاً من الصرف على الخدمات الطبية من صرف أدوية للعاملين بالخدمة والمحالين على المعاش والصرف على العمليات الجراحية والمصابين بفيروس كورونا مما شكل أعباء إضافية وهو ما لا يوازى قيمة الاشتراكات المحصله من العاملين حيث يتم دعم تلك الاشتراكات بمايقرب من ٨ مليون جنيه شهريا وقد زاد هذا المبلغ أيضاً في ظل مواجهة جائحة كورونا.

وأوضح الجهود المبذولة من أجل توفير الأموال اللازمة لصرف العلاوات ومكافأة نهاية الخدمة من خلال تسويق التراث الفنى والثقافى للهيئة والاعلانات الموجودة لعدد قليل جداً من البرامج وأن هناك إجراءات تتم لتعظيم موارد الهيئة المالية من وجود حزمة برامج تحقق مردود إعلانى جيد وتنفيذ أفكار ورؤى تسهم في حل المشاكل المالية.

كما ناقش الاجتماع تخوفات بعض العاملين تجاه موضوع دمج القطاعات، وتم التأكيد على أن هذا الأمر غير مطروح على الساحه الآن، وفى حال طرحه سيتم دراسه تنفيذه وتؤكد الهيئة الوطنية للإعلام أن لديها حرص تام على عدم حدوث أي ضرر مادى أو إداري لأي من العاملين بمختلف قطاعاتها، وهى السياسه المتبعه دائما الحرص على مصلحة العاملين، كما تطرق النقاش إلى موضوع الترقيات والتسويات الوظيفية المستحقة للعاملين وما تحتاجه من تمويل مالى وهو ما يتم مناقشته بالتواصل مع وزارة المالية للحصول على التمويل اللازم

ناقش الاجتماع أيضا قرار تحديد مستحقي بدل المخاطر وقدره ١١٠ جنيه شهريا للعاملين بإرسال الهوائيات بقطاع الهندسة الإذاعية، فقد تم التوضيح أن القرار جاء لإعادة الأمور لنصابها الطبيعي مع عدم إغفال استحقاق تلك الفئة لما يتعرضون له من مخاطر أثناء العمل بالصعود على أبراج الإرسال، وليس من القانوني أو المنطق أن يتم صرف هذا البدل لتخصصات أخرى وإلا يكون الصرف لكافه العاملين وهو الأمر الذي لا يمكن تحقيقة في ظل ضرورة الالتزام بضوابط وقواعد الصرف للبدلات، وأنه جاري دراسة استحقاق منح هذا البدل لبعض التخصصات المستحقة طبقا لطبيعية عملهم.