شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يتفقد مشروع «كابيتال بارك» بالعاصمة الإدارية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أمس، سير العمل بالقطاعات المختلفة بمشروع الحدائق المركزية «كابيتال بارك» بالعاصمة الإدارية الجديدة، وأعمال التشطيبات النهائية بمشروع محور الشيخ محمد بن زايد الجنوبى، وشهد التشغيل التجريبى لأولى النوافير بالمشروع، وتابع الأعمال الجارى تنفيذها، ووجه بالتنفيذ على أعلى مستوى.

وتفقد وزير الإسكان التشطيبات النهائية، وأعمال تنسيق الموقع العام، وتشمل أعمال (الأرصفة- اللاند سكيب- اللافتات المرورية- الإنارة- غيرها)، بمحور الشيخ محمد بن زايد الجنوبى، ويبلغ طول المحور ١٢ كيلومترًا كمرحلة أولى، بداية من مسجد الفتاح العليم حتى كاتدرائية ميلاد السيد المسيح، ويمتاز المحور بجمال التصميم، الذى يتماشى مع الإنجاز الكبير الذى يتم تنفيذه بالمشروعات المختلفة بالعاصمة.

إلى ذلك، كشف «الجزار» تفاصيل الموقع الإلكترونى (nuca-services.gov.eg) الذى أطلقته الوزارة، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لخدمة سكان المدن الجديدة.

وأشار الوزير إلى أنه تم الانتهاء من ميكنة وتطوير أجهزة 21 مدينة جديدة، من خلال تطبيق مركزى، وقاعدة بيانات مركزية على مستوى عالٍ من الكفاءة والجاهزية، لإصدار جميع الخدمات التى تقدم للمواطن بشكل مُميكن، وكذلك الخطابات الموجهة للجهات الخارجية، مع تحقيق الترابط والتكامل بين الإدارات لسرعة استرجاع المعلومات، ومراعاة الدقة والسرية للبيانات، ومتابعة أعمال الإدارات، مما ينعكس بالإيجاب على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتقليل الفترة الزمنية اللازمة للخدمات.

وأكد وزير الإسكان أن تقديم الخدمات إلكترونيًا يستهدف فصل مقدم الخدمة عن طالبها، والتيسير على الموظف فى أداء الأعمال، بما يخلق بيئة عمل مناسبة بعيدة عن التعرض لأى عامل من عوامل الفساد، كما يتيح النظام الإلكترونى مؤشرات أداء لمتابعة معدلات إنجاز الخدمات، ومؤشر المتحصلات المالية، ومؤشرات أخرى.

وأوضح أن المركز التكنولوجى بجهاز كل مدينة يقدم ما يقرب من 100 خدمة للمواطنين، منها خدمات عقارية، وخدمات تراخيص المبانى، وخدمات توصيل المرافق وغيرها من الخدمات المختلفة، لافتًا إلى أن الموقع الإلكترونى يتيح إمكانية الاستعلام عن المستندات والرسوم لجميع الخدمات، والاستعلام عن الطلبات المقدمة، والمخالفات والمديونيات، وسدادها إلكترونيًا، وإمكانية رفع المستندات المطلوبة، ما يساهم فى التقليل من أعباء وروتين التعامل الورقى.

وقالت المهندسة إيمان نبيل، رئيس الإدارة المركزية للتنمية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة: «يأتى هذا التطوير فى إطار استراتيجية التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030، حيث تسعى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتقديم خدمات عالية الجودة باستخدام الآليات التكنولوجية الحديثة، بهدف الحد من الفساد، ورفع مستوى الشفافية والمحاسبة».