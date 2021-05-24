شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الفلسطيني يزور جرحى غزة في معهد ناصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار سفير دولة فلسطين بالقاهرة، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح، اليوم الإثنين، جرحى العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة الذين يتلقون علاجهم في مستشفى معهد ناصر بالقاهرة، على رأس وفد من مستشاري وكوادر سفارة دولة فلسطين.

كان في استقبال ومرافقة الوفد مدير عام معهد ناصر الدكتور محمود سعيد، حيث اطمأن السفير دياب اللوح على حالة الجرحى وتلقيهم العلاج ناقلا لهم تحيات الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مؤكدا حرص السفارة على خدمة أبنائها الجرحى وذويهم، وتذليل العقبات أمامهم حتى عودتهم بسلام إلى أرض الوطن.

وأعرب اللوح عن خالص شكر القيادة الفلسطينية للرئيس عبدالفتاح السيسي، والجيش المصري، والأجهزة المعنية، نظير جهودهم في تخفيف الأعباء عن أبناء شعبنا الفلسطيني، ووزارة الصحة المصرية، وعلى رأسها الوزيرة د. هالة زايد وكوادر وأطباء الوزارة، ومدير وأطباء معهد ناصر، والمستشفيات المحوّل إليها الجرحى الفلسطينيين، لكل ما قدموه من تسهيلات عاجلة وخدمات طبية نوعية في فتح أبواب المستشفيات المصرية لجرحى العدوان الإسرائيلي الآثم.