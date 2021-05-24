شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسكندرية: 811 مليون جنيه لتطوير 7 مناطق عشوائية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن أعمال التطوير بمنطقة عزبة محسن التابعة لحي المنتزه أول، تأتي ضمن أعمال تطوير ٧ مناطق عشوائية بالمحافظة، يتم تنفيذها بموجب البروتوكول المبرم بين المحافظة وصندوق تطوير العشوائيات التابع لرئاسة مجلس الوزراء بإجمالي تكلفة ٨١١ مليون جنيه .

وأكد الشريف أن نسبة إنجاز الأعمال في مشروع التطوير بلغت ٧٥٪، مشيرا إلى أن التكلفة الإجمالية لأعمال التطوير بالمنطقة قد بلغت ١٠٨.٢ مليون جنيه حيث إن إجمالي عدد الشوارع التي تتم بها أعمال التطوير ٢٥٩ شارعا، وتبلغ تكلفة أعمال رصف الطرق ٩٢.٣ مليون جنيه، وأعمال الإنارة بـ١٥.٩ مليون جنيه .

وأكد المحافظ أن أعمال التطوير، شملت إنشاء ٩١٢ شنيشة جديدة بالإضافة إلى رفع كفاءة ١٤ شنيشة قديمة، وذلك لتصريف مياه الأمطار خلال موسم النوات، لافتا إلى أن أعمال رفع كفاءة الإنارة العامة بالمنطقة تشتمل على تركيب ١٠٥٠ ذراعا بالإضافة إلى زرع ٥٠٠ عامود إنارة لرفع كفاءة الإضاءة العامة للمنطقة.

ووجه الشريف جميع الجهات التنفيذية المسؤولة عن أعمال التطوير بسرعة الانتهاء من الأعمال.

وأشار إلى أن منطقة محسن تبلغ مساحتها ٤٤٧ فدانا، وعدد سكان المنطقة المستفيدين من أعمال التطوير ٧٤٧٠٠ نسمة، كما أن أعمال التطوير بها جاءت تنفيذا للبروتوكول الذي تم توقيعه في ديسمبر عام ٢٠١٩ مع صندوق تطوير العشوائيات التابع لرئاسة مجلس الوزراء لتطوير ٧ مناطق غير مخططة بالمحافظة تخدم نحو ٢ مليون نسمة من سكان المحافظة، وتبلغ تكلفتها التقديرية ٨١١ مليون جنيه.

عزبة محسن ترتدي "ثوب التطوير" لأول مرة .. ومحافظ الاسكندرية: 811 مليون جنيه لتطوير 7 مناطق عشوائية (صور)

عزبة محسن ترتدي "ثوب التطوير" لأول مرة .. ومحافظ الاسكندرية: 811 مليون جنيه لتطوير 7 مناطق عشوائية (صور)

عزبة محسن ترتدي "ثوب التطوير" لأول مرة .. ومحافظ الاسكندرية: 811 مليون جنيه لتطوير 7 مناطق عشوائية (صور)

عزبة محسن ترتدي "ثوب التطوير" لأول مرة .. ومحافظ الاسكندرية: 811 مليون جنيه لتطوير 7 مناطق عشوائية (صور)