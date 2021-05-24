شكرا لقرائتكم خبر عن أورمان سوهاج: تعريش 1691 بيتًا وتوصيل المياه والكهرباء لـ 633 منزلًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن الجمعية ضمن مشروع الأورمان الرائد في إغاثة وإعادة إعمار وتنمية القرى الأكثر احتياجًا بمحافظة سوهاج، نجحت في تعريش 1691 منزلا، وتوصيل وصلات مياه شرب النقية لـ 540 منزلا، فضلا عن توصيل الكهرباء لـ 93 منزلًا بالمحافظة.

وأكد شعبان- في بيان الاثنين- أن الجمعية تسعى لتقديم كافة الدعم والعون لأبناء محافظة سوهاج في القرى والنجوع، وبخاصة بالقرى التي ينفذ فيها البرنامج الرئاسي «حياة كريمة»، والتي وجّه الرئيس بالإهتمام بتنميتها، وأن الجمعية تعمل على رصد الاحتياجات في القرى المستهدفة، والتي يأتي على رأسها المنازل المتهالكة والتى يتم إعمارها، لافتًا إلى أن البيت الواحد يتم فيه عمل الترميم والتعريش والتسقيف، بحيث يتم تسليم الأسرة منزلا متكاملا مكونا من غرفة، وصالة، ومطبخ، وحمام، وبه جميع توصيلات المياه، والكهرباء، والدهانات، والأجهزة الكهربائية، والأثاث المنزلي.

وأشار شعبان إلى أن الجمعية في محافظة سوهاج تقوم بتوزيع المشاريع التنموية بما يتناسب مع طبيعة القرى، وفى الأغلب تكون بتوزيع رؤوس ماشية يصرف لها تأمين غذائى لمدة شهر يضمن عودة صافى دخلها للأسرة المستفيدة، حيث تم حتى الآن تسليم 4787 رأس ماشية، كما تم تسليم 6375 مشروعا، بهدف إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر كمساهمة من الجمعية في توفير فرص عمل للشباب من أبناء المحافظة.