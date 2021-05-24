شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس المقاولون العرب من تنزانيا: سد يوليوس نيريري تحد كبير.. ونوسع نشاطنا في أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس أحمد العصار النائب الأول لرئيس مجلس إدارة المقاولون العرب، إن مشروع سد يوليوس نيريري في تنزانيا، يضمّ عمالة يتراوح عددها ما بين 7 إلى 9 آلاف عامل، مؤكدا أن المشروع بمثابة تحد كبير.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي، في تغطية خاصة تقدمها قناة «صدى البلد» من تنزانيا، أن «من أهد تحديات المشروع أنه ينفذ في منطقة صخرية، حيث تصل مساحة الحفر في الصخور إلى 2.5 مليون متر مكعب»، لافتا إلى أن آخر مساهمة لشركة مصرية في بناء سد كانت خلال مشروع السد العالي.

وأكد أن الشعب التنزاني يشعر بالامتنان تجاه مصر بعد مساهمتها في تنفيذ المشروع الذي يدعم التنمية دون التسبب في أي ضرر للآخرين، لافتا إلى أن شركة المقاولون العرب تحالفت مع شركة السويدي في مشروع محطة مياه بالعراق.

وأشار إلى أن شركة المقاولون العرب توسع نشاطها لتنفيذ مشروعات في دول أفريقية جديدة خلال الفترة المقبلة.