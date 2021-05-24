شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التجارة: 150 دراسة لتنفيذ مشروعات متناهية الصغر في القرى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن مبادرة حياة كريمة لتطوير القرى، لم تحدث في أي دولة بالعالم.

وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد «نفذنا زيارات لـ 1370 قرية، لتحديد احتياجاتها كافة، مع رصد نسبة البطالة»، مشيرة إلى أن حياة كريمة لا تقتصر على البنية التحتية فقط، بل تستهدف رفع جودة حياة المواطن أيضا.

وأوضحت جامع أن مبادرة حياة كريمة تستهدف تعظيم الصناعات القائمة بالقرى، متابعة «شعور المواطن باهتمام القيادة السياسية والدولة به له ردود أفعال إيجابية».

وأشارت إلى أنه تم توفير 150 دراسة استرشادية لتنفيذ مشروعات متناهية الصغر في القرى، لافتة إلى أن المرحلة الأولى تستهدف لمبادرة حياة كريمة لتطوير الريف تستهدف 52 مركزا.

وكشفت وزيرة التجارة أنها ستعتمد برنامجا جديدا لدعم الصادرات يوم الأربعاء المقبل، مؤكدة أنه سيكون برنامجا واعدا، بعدما قدمت الحكومة دعما كبيرا للمصدرين بتخصيص 8 مليارات جنيه خلال أزمة فيروس كورونا.