شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عكاشة : وقف إطلاق النار في غزة دون شروط يعكس ثقة الجميع في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن رجال المخابرات العامة كانوا يمثلون العرب جميعا في جهودهم الكبيرة للتوصل إلى اتفاقية وقف إطلاق بين قوات الاحتلال والفلسطينيين.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن وقف إطلاق النار بدون شروط يأتي نتيجة ثقة كل الأطراف في مصر.

وأردف أن هناك توجيها رئاسيا بتشكيل مسار سياسي في فلسطين، لفتح آفاق مختلفة نستثمر فيها الاهتمام الدولي لإحياء القضية الفلسطينية وعودتها للأولويات مجددًا، وذلك بعد النجاح في وقف إطلاق النار والتوصل لهدنة هناك.

وأضاف أن الإدارة الأمريكية تستطلع الأوضاع في فلسطين وتحاول الاستماع لرؤى كل من القاهرة وعمان ورام الله، مؤكدًا أن العالم كله في حاجة للاستماع إلى فلسطين.

واختتم العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن تأجيل الانتخابات الفلسطينية يضر أكثر مما ينفع، ويجب تفعيل ملف المصالحة.