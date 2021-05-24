شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل زراعة الفيوم: ندوة إرشادية عن فوائد الري الحديث والزراعات التعاقدية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الدكتور ربيع مصطفى، وكيل وزارة الزراعة بالفيوم ويرافقه المهندس عماد الحداد وكيل الإدارة الزراعية بمركز طامية، جولة في الحقول الزراعية لتوعية المزارعين عن فوائد تحويل الري بالغمر إلى الري الحديث بالتنقيط وايضا فوائد الزراعات التعاقدية الزيتية مثل دوار الشمس الزيتي بمركز طامية بمشاركة المزارعين والفلاحين المهتمين بالرى الحديث والزراعات التعاقدية.

وبحسب بيان، الاثنين، تحدث وكيل الوزارة مع المزارعين عن أهمية هذا المشروع، والفوائد التي تعود على المزارع، نتيجة التحول إلى نظم الرى الحديثة والمتطورة، ونقوم بزيارات دورية لتشجيع المزارعين على التحول نحو منظومة الرى الحديث لترشيد المياه وزيادة الإنتاجية وزيادة الدخل والعائد، وتقليل تكاليف الإنتاج، مضيفا أن التحول لنظم الرى الحديث بالدرجة الأولى يمثل فائدة كبيرة للمزارع من توفير العمالة وترشيد استهلاك الأسمدة وزيادة الاستفادة منها، فضلا عن زيادة الإنتاجية الفدانية، وزيادة العائد الاقتصادى للمزارع المصري.

وأوضح أن قطاع الزراعة في حاجة ماسة لتنفيذ هذه النوعية من التقنيات الزراعية الحديثة والمتطورة لضمان استدامة الموارد المائية المتاحة للأجيال القادمة والحفاظ على نسب الاكتفاء الذاتى وتحقيق الأمن الغذائى للمواطن المصري.

وأكد للمزارعين أن الزراعات التعاقدية هي طوق النجاة لمنظمومة الزراعة المصرية حيث إنها تضمن تسويق المحصول قبل الزراعة، وتوقيع عقود بين المزارع وجهة الشراء يحدد فيها السعر والكمية المقرر بيعها.