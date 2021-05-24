شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الهيئة القومية للأنفاق يلتقي المهندسين الجدد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح اللواء دكتور عصام والي رئيس الهيئة القومية للأنفاق فعاليات البرنامج التدريبي للمهندسين الجدد المقبولين، بحضور اللواء مهندس شريف حسن محمد ليل نائب رئيس مجلس الإدارة، وقيادات الهيئة.

ورحب والي بالحضور، مشددا على اتخاذ الإجراءات الاحترازية أثناء فترة انعقاد البرنامج، وحث المهندسين الجدد على بذل أقصى جهد فى العمل بمشروعات الهيئة للانتهاء من دراستها وتنفيذها طبقاً للجداول الزمنية المحددة باعتبارها جزءا مهما فى تحقيق استراتيجية مصر 2030.

ومن المقررأن يستمر البرنامج التدريبي حتى يوم الخميس الموافق 3/6/2021 شاملاً التعريف الكامل بمشروعات الهيئة وتقسيماتها التنظيمية وزيارة مواقع العمل المختلفة.