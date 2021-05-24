شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث في الشركة المتحدة؟.. أحمد موسى يكشف أسرار ليلة الشائعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، صاحبة الريادة في إنتاج مسلسلات وطنية حققت التفاف الشعب حولها.

وتابع موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن تنظيم الإخوان روج منذ الأمس شائعة كاذبة ومغلوطة حول قيادات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وأشاد الإعلامي أحمد موسى، بما قدمته وتقدمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مؤكدا أنها حققت نجاحا وقدمت 3 مسلسلات أوجعت الإخوان، ما دفعهم لترويج الشائعات.

وأردف، سوف تسمعون أخبار جيدة في مؤتمر الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، السبت المقبل، لاستعراض الإنجازات التي تمت وخطط التطوير المستقبلية لاستكمال النجاح.

وأكد موسى، أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لديها عدة قنوات تدافع عن الدولة المصرية وتفضح خونة الداخل والخارج.

وأشار إلى أن أخطر شيء هو نقل الاخبار دون التحري من مصدر الخبر، مشيرًا إلى أن هذا قد يؤدي للحبس لأنه يعد ترويجا للشائعات والأخبار المغلوطة.

واختتم الإعلامي احمد موسى، حديثه قائلا إن التنظيم الدولي للإخوان يريد إفشال كل شيء في مصر، ويحاولون هدم كل ناجح مثل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.