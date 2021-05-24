شكرا لقرائتكم خبر عن تفعيل أعمال إدارة الوافدين بمعهد الكبد القومي في جامعة المنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الدكتورة سلوى فؤاد، مدير إدارة الوافدين بجامعة المنوفية، زيارة معهد الكبد القومى لتفعيل مهام إدارة الوافدين بالمعهد، بحضور الدكتور هشام عبدالدايم، عميد المعهد، والدكتورة عزة عبدالعزيز، وكيل المعهد للدراسات العليا والبحوث، والدكتور علي ندا، منسق إدارة الوافدين بالمعهد.

وبحسب بيان، الاثنين، جرى خلال اللقاء التعريف بأعمال ومهام إدارة الوافدين وأوجه الرعاية التي تقدمها للطلاب الوافدين تماشيا مع مبادرة ادرس في مصر.. وكذلك تم وضع العديد من المقترحات لجذب الطلاب الوافدين للمعهد أهمها عمل دورات تديبية في مجالات متميزة للمعهد مع التأكيد على الناحية العملية والتدريب الجيد للطلاب من خلال أجهزة ومعامل حديثة جدًا.

جدير بالذكر أن معهد الكبد القومي بجامعة المنوفية يمنح الدرجات العملية للماجستير والدكتوراة في الأقسام العلمية المختلفة، وهو أول وحدة طبية لأمراض الكبد وأول مكان لزراعة الكبد في الشرق الأوسط، ويضم كوادر طبية مدربة على أعلى مستوى داخليًا وخارجيًا، وبه وحدات علاجية متفردة ومتميزة مثل وحدة متخصصة لزراعة الكبد، ووحدة خاصة بمناظير الجهاز الهضمى، مناظير القنوات المرارية، وحدة التشخيص والعلاج بمنظار السونار، وحدة جراحة تضم أكثر من 8 حجرات عمليات بنظام الكبسولة، وحدة معامل للباثولوجيا الإكلينيكية، والكيمياء الحيوية، والميكروبيولوجية، والطفيليات، وحدة أبحاث الخلايا الجزعية، وحدة التشخيص والعلاج بالأشعة التداخلية، وحدة علاج الفيروسات الكبدية، ووحدة الأطفال، ووحدة التمثيل الغذائي.