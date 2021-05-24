شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ قنا يعلن تقديم الدعم للصناعات الوطنية بالمحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، بمكتبه المهندس أحمد شرين كريم، رئيس مجلس إدارة مصنع أسمنت النهضة، وذلك عقب توليه رئاسة مجلس الإدارة، حيث قدم المحافظ التهنئة له بمناسبه تقلده منصبه الجديد، متمنيا له دوام التوفيق.

وأكد محافظ قنا على تقديم كل الدعم اللازم لقطاع الصناعات الوطنية الثقيلة وفى مقدمتها صناعة الأسمنت نظرا لدورها الهام في النهوض بالإقتصاد القومى وعمليه التنمية الغير مسبوقة التي تجري في جميع القطاعات على مستوي الجمهورية خاصةً ما يتعلق بالمجتمعات العمرانية والسكانية والمدن الجديدة وما يتصل بها من بنية أساسية وطرق وكباري.

من جانبه تقدم رئيس مجلس إدارة مصنع أسمنت النهضة بالشكر لمحافظ قنا على حسن استقباله ودعمه المستمر للمصنع، مؤكدا على السعي للنهوض بالقدرات الانتاجية والتسويقية والتطوير المستمر لبعض التجهيزات والمعدات بالمصانع الذي يعد أحد الصروح الصناعية الكبري في صناعة الاسمنت بمحافظة قنا ومن ثم يوفر العديد من فرص العمل لابناء المحافظة .