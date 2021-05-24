شكرا لقرائتكم خبر عن «النواب» يوافق على «صندوق الوقف الخيري» ويعفي أمواله من كل الضرائب والرسوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق مجلس النواب على مشروع قانون صندوق الوقف الخيرى، فى مجموع مواده، وقرر إحالته إلى مجلس الدولة لمراجعته قبل التصويت النهائى عليه.

وقال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن سبب إنشاء الصندوق ما توفر من عائدات الوقف والصناديق الأخرى.

وأضاف، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أمس: «ما كان متوفرا أقل من 90 مليون جنيه وعائدات الأوقاف السنوية تبلغ 400 مليون جنيه، والآن حققنا العام الماضى عائدات أرباح من الأوقاف مليارا و540 مليون جنيه، وفى العام الحالى تجاوزنا هذا المبلغ ونتوقع زيادة 200 مليون جنيه لنصل إلى مليار و800 مليون».

وتابع أنه تم تعظيم إيرادات اللجنة العليا للخدمات لتصل إلى 50 مليون جنيه ما حقق فائضا مرحلا مليارا و800 مليون جنيه، وأشار إلى أنه تم إنفاق مليار و600 مليون جنيه لخدمة المجتمع، منها 100 مليون تم تحويلها لوزارة التضامن ضمن مبادرة حياة كريمة فى 5 محافظات فى الوجه القبلى، وتم تحويل 175 مليون جنيه للأبنية التعليمية، و50 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة، و50 مليون جنيه تم بها شراء أدوية ومستلزمات غذائية لصالح غزة.

وأكد «جمعة» أن الصندوق لا علاقة له بأصول الأوقاف أو الهيئة نهائياً، وقال إن التشابكات التى أثارها النواب تم التعامل معها بتوجيهات مباشرة من الرئيس، وتم فك التشابكات فى 98 % فى أراضى الإصلاح، ونقل 17 ألف فدان إلى الأوقاف، وهناك لجنة من وزارة العدل لفك باقى التشابكات مع مختلف جهات الدولة.

وقال النائب ضياء داوود إنه يوافق مبدئياً على مشروع قانون صندوق الوقف الخيرى، لأنه لا يمكن الوقوف أمام التطور وحسن الإدارة وحسن الاستخدام فى الغايات الكبرى.

وأضاف: «عندما طلبنا تشكيل لجنة عليا لحصر الأوقاف أبلغنا الوزير أن هناك لجنة موجودة نجحت فى فك تشابك مع الإصلاح الزراعى ويبقى بيعات الدولة أو مسجلات لم يأت على هوامشها اعتراضات فى حينه، وأخشى أن تأتى اللجان على الأرض لتتحدث عن حقوق هنا أو هناك للأوقاف».

وشهدت الجلسة جدلا واسعاً بين أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، والدكتور على جمعة، رئيس اللجنة الدينية بالمجلس ومفتى الديار سابقا، عندما اعترض سعد الدين على تغيير اللجنة الدينية لاسم القانون المقدم من الحكومة من صندوق الوقف الخيرى إلى صندوق الاستثمار الخيرى لأموال الأوقاف.

وقال «سعد الدين»: «المادة 90 من الدستور تنص على تشجيع الوقف الخيرى والقانون تطبيق مباشر لنص الدستور، وعندما أسميه صندوق الاستثمار فهذا غير صحيح، لأن الصحيح هو الوقف الخيرى كما جاء من الحكومة، فنحن نتكلم عن أموال الأوقاف وليس استثمارها»، وعلق على جمعة قائلاً: «هناك فرق بين الشجرة والثمرة والقانون سيعالج كيفية تنمية الثمرة ولا علاقة له بالشجرة، الذى له علاقة بالشجرة وإنشائها ورعايتها هو هيئة الأوقاف غير الممثلة فى هذا القانون الذى يتحدث عن استثمار فائض وعائد الأوقاف القائمة، لأن إنشاء الأوقاف قضية أخرى، والتى أنشئت هيئة الأوقاف لرعايتها، ولو أطلقنا اسم الوقف على القانون سيكون مخالفا لمضمونه الذى هو استثمار عائد الوقف وخارج عن أحكام الوقف»، وأشار «جمعة» إلى أن مجلس الشيوخ لم ينظر لهذا، لأنه لم يرفع إليه ما خرج من اللجنة، إنما ما قدمته الحكومة.

ورد سعد الدين قائلاً: «هذا صندوق لدعم ورعاية الأموال نفسها طبقا لما جاء من الحكومة وتشجيع الوقف الخيرى للاستخدام وليس استثمارها وصرفها طبقا للدستور»، وعلق «جمعة» غاضبا: «المشروع خاص باستثمار أموال صندوق الوقف الخيرى لتعظيم إيراداتها وحال تغيير المسمى سيكون به عوار دستورى»، ورد المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، قائلا: «العوار من عدمه يرجع للتصويت». كما وافق مجلس النواب على تغيير مسمى أطفال الشوارع فى مشروع قانون صندوق الوقف الخيرى إلى «أطفال بلا مأوى» وفقا لاقتراح النائب حسن المير.

واعترض أحمد سعد الدين على المادة التاسعة من مشروع قانون صندوق الوقف الخيرى، والقادمة من اللجنة الدينية، والتى تنص على «أن يكون للصندوق موازنة مستقلة وتبدأ السنة المالية للصندوق مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بانتهائها، كما يكون للصندوق حساب خاص برقم موحد بأى من البنوك الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزى المصرى أو الهيئة القومية للبريد، تودع فيه جميع موارده ويُرحل فائض أموال الصندوق من سنة مالية إلى أخرى، ويتم الصرف من الحساب وفقاً للقواعد التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق»، وقال «سعد الدين» إن جميع البنوك المصرية خاضعة لإشراف البنك المركزى ولا داع لذكر كلمة جميع البنوك والاكتفاء بالبنوك المصرية ما فى النص الوارد من الحكومة.

وعلق الدكتور على جمعة قائلاً: «الهدف أن تتاح الفرصة للتبرع فى جميع البنوك المصرية وغير المصرية، مثل المستشفيات التى يتم جمع تبرعات لها حتى يتسع المجال للتبرعات للتسهيل على الدافع». وقدم محمد الفيومى، عضو البرلمان، مقترحا لتضمين نص واضح لإعفاء أموال الصندوق من ضريبة القيمة المضافة، وأيده الدكتور رمضان صديق، ممثل وزارة المالية، قائلا إن نص المادة 29 من قانون الضريبة على الدخل نص على أنه لا يجوز منح أى إعفاء على ضريبة القيمة المضافة بأى قانون إلا بالنص عليه صراحة بأى قانون.

ووجه محمد أبو العينين، وكيل البرلمان، سؤالا للحكومة حول مدى خضوع تبرعات الشركات أو الأشخاص بأراض لصندوق الوقف الخيرى لضريبة التصرفات العقارية؟، وعلق «رمضان» قائلا إنها غير خاضعة للضريبة وفقا لنص المادة 42 لسنة 2005.

وتوافق المجلس مع الحكومة على إضافة عبارة تنص صراحة على إعفاء أموال صندوق الوقف الخيرى من ضريبة القيمة المضافة ضمن نص المادة 10 من مشروع قانون «صندوق الوقف الخيرى.

وتنص المادة 10 من مشروع القانون على «مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (182) لسنة 2020 تعفى أموال وعوائد الصندوق من أى مبالغ تفرضها الدولة بمقتضى القوانين واللوائح والقرارات التى تفرض مستقبلا، من الضرائب والرسوم فى أى قوانين أو لوائح أو قرارات تصدرها الدولة بصفة عامة».