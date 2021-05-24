شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل تعليم أسوان يستقبل لجنة الوزارة للتعليم والتدريب المزدوج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل خالد قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، لجنة الوزارة للتعليم والتدريب المزدوج وذلك لبحث آخر مستجدات التعليم المزدوج بأسوان.

وأكد القبيصي في بيان، الاثنين، أن التعليم الفنى يمثل نهضة حقيقيّة لمصر على كافة الأصعدة ولدوره البارز والفعال في دفع عجلة التنمية، ويمثل التعليم المزدوج بشكل خاص فرصة حقيقية أمام الطالب لاقتحام سوق العمل وتعلم حرفة جديدة بطريقة احترافية عن طريق إلحاقه بمؤسسة تدريبية لمدة أربعة أيام أسبوعيًا.

من جانبهم، أعرب أعضاء اللجنة عن سعادتهم أيضًا بهذا اللقاء، وهذه الزيارة المميزة لأسوان، خاصًة أن قطاع التعليم المزدوج بأسوان يشهد طفرة كبيرة ليس فقط في مجال التوسع في بعض التخصصات بل في افتتاح تخصصات جديدة أيضًا.

وناقش اللقاء آخر مستجدات تخصصات التعليم والتدريب المزدوج بمختلف الإدارات، وأبرز الإيجابيات التي رصدها، والتحديات التي تمت مواجهتها خلال العام الدراسى الحالى في ظل جائحة كورونا والأزمات التي شهدها القطاع الخاص وكيفية التغلب على ذلك.

وجرى التطرق إلى الفرص التدريبية التي تم توفيرها للطلاب هذا العام، والفرص التي جارِ العمل على توافرها للعام الدراسى المقبل، تمت مناقشة عقود التدريب.