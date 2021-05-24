تحقيقات قضية نصاب النزهة: أوهم ضحاياه بتعيين ذويهم في وظائف حكومية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

كشفت تحقيقات النيابة العامة، حول واقعة ضبط عاطل تخصص نشاطه الإجرامي في النصب على المواطنين، أن المتهم يقوم بإيهام ضحاياه بقدرته على تعيين وتوظيف ذويهم في القطاع الحكومي "البترول، والكهرباء"، من خلال علاقاته، وذلك بمقابل مادي يتقاضاه منهم في سبيل ذلك.

وأضافت التحقيقات أن المتهم نصب على ربة منزل بالاستيلاء منها على مبلغ مالي كبير مقابل تعيين نجلها في قطاع البترول، بعد إيهامها بعلاقته القوية مع أحد المسؤولين بقطاع البترول نظير تقاضيه مبالغ مالية مقابل إنهائه إجراءات تعيين نجلها، إلا أنه استولى على المبلغ المالي الذي طلبه ثم اختفى بعد ذلك.

وكانت نيابة النزهة، أمرت بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك بتهمة النصب على المواطنين، وحصوله على مبلغ مالي من ربة منزل بدعوى قدرته بعلاقته المزعومة مع المسؤولين على تعيين نجلها، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.