النيابة تحيل المتهم بقتل سيدة بمفك في مدينة نصر للمحاكمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

أحالت النيابة العامة، المتهم "سعيد. ا" عامل، هارب، إلى محكمة الجنايات لاتهامه بقتل المجني عليها "نورا. س" في مدينة نصر، عمدًا بغير سبق إصرار أو ترصد، بأن انهال عليها ضربًا بأدوات "مبرد حديدي ومفك وفارة ومنشار"، قاصدًا من ذلك إزهاق روحها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها.

تضمنت أدلة الثبوت في أمر الإحالة، شهادة "م. س"، عامل بمركز علاج طبيعي، أنه على إثر تغيب شقيقته توجه صوب مسكن عمله، وعلم بقيامها بإيجار شقة فتوجه لصوبها، وبوصوله أبصرها ملقاة أرضا وبها العديد من الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، وأردف باتهامه للمتهم بقتل شقيقته على إثر كونه كان برفقتها وقت وفاتها وتواجد الأدوات خاصته بمحل الجريمة.

وشهد والد المتوفاة أنه بورود اتصال من نجله يخبره بوفاة نجلته توجه صوب مكان تواجدها، وبوصوله أبصرها ملقاة أرضًا، وبها العديد من الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية واتهم المتهم بارتكاب الجريمة.

وكشفت شهادة معاون مباحث قسم أول مدينة نصر، بأن تحرياته السرية أكدت صحة الواقعة على النحو الذي شهد به الشاهد الأول، فأمرت النيابة العامة بإحالة أوراق القضية وضبط وإحضار المتهم.