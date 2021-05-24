تفاصيل مقتل شاب على يد صياد في المنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" بعنوان (مقتل شاب على يد آخر قام بإطلاق النار عليه بقرية ميت بره بقويسنا).

تبين بالفحص أنه بتاريخ ٢٠ مايو الجاري تبلغ للأجهزة الأمنية بالمنوفية من مستشفى باستقبال (سائق – مقيم بدائرة مركز شرطة قويسنا) مصاباً برش خرطوش.

بالانتقال والفحص وسؤال والده اتهم أحد الأشخاص (صياد – مقيم بذات الناحية) بإحداث إصابة نجله من سلاح نارى "فرد خرطوش" كان بحوزته لخلافات مالية بين نجله والمتهم.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنوفية من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات الأسباب.

وتم بإرشاده ضبط السلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية.