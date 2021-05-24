نظر دعوى إلغاء تكليف الصيادلة واستبداله بنظام التعيين بالامتحانات العلمية 14 يونيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

حددت الدائرة الثانية عشر بمحكمة القضاء الإداري، جلسة 14 يونيو المقبل، لنظر الدعوى رقم 46965 لسنة 75، المرفوعة من قبل المحامي هاني سامح والمحامي بالنقض صلاح بخيت والتي تطالب بإلغاء نظام التكليف الصيدلي، واستبداله بالنظام المقرر بقانون الخدمة المدنية، بإجراء امتحان علمي لمن يرغب من الصيادلة، ويتم بناء على نتائجه تحديد من هم الأحق بالتعيين والتكليف بغض النظر عن سنة التخرج.

وقال المدعي في دعواه، إنه استند إلى القانون رقم 14 لسنة 2014 الخاص بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان، ومنهم الصيادلة والذي يحيل في مادته الثانية إلى العمل بقانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016، الذي ينص على أن يكون التعيين بموجب قرار على أساس الكفاءة والجدارة دون محاباة، أو وساطة من خلال إعلان مركزي على موقع بوابة الحكومة المصرية يكفل تكافؤ الفرص والمساواة، وأن يكون التعيين في تلك الوظائف بامتحان من خلال لجنة للاختيار يشرف عليه الوزير.

وتابع، يكون التعيين بحسب الأسبقية الواردة في الترتيب النهائي لنتيجة الامتحان، وأنه حال التساوي تكون الأولوية للأقدم في التخرج، فالأكبر سنًا.