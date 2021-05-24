بعد انتهاء الإيقاف وتوفيق الأوضاع.. تامر أمين يعود للظهور على شاشة "النهار"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

يعود الإعلامي تامر أمين للظهور مجددًا مساء اليوم في برنامج (آخر النهار) على قناة النهار، بعد فترة توقف امتدت لأكثر من ثلاثة أشهر- كمقدم برامج- بسبب أزمة تصريحاته عن "الصعايدة"، والتي قوبل فيها بموجة شديدة من الهجوم استدعت إيقافه من قبل القناة وكذلك المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لمدة شهرين ونقابة الإعلاميين.

وأعلنت الصفحة الرسمية لقناة النهار على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، موعد عودة الإعلامي تامر أمين إلى برنامجه" آخر النهار" على شاشة النهار، ليكون اليوم الاثنين الموافق 24 مايو.

وكشفت مصادر مسؤولة بنقابة الإعلاميين، أن أمين حصل على تصريح مزاولة مهنة جديد لمدة 6 أشهر، بعدما تقدم بأوراقه إلى نقابة الإعلاميين مجددًا للحصول على التصريح.

وقالت المصادر في تصريحات خاصة لمصراوي، إن تامر أمين تقدم بأوراق جديدة للحصول على التصريح، ومثُل أمام لجنة التصاريح، وبعد العرض على اللجنة وإجرائها مقابلة معه، أوصت اللجنة بمنح الإعلامي تصريحًا جديدًا، وصدّق نقيب الإعلاميين الدكتور طارق سعدة على التوصية وتم استخراج التصريح له لمدة 6 أشهر.

ويأتي هذا الإجراء عقب قرار النقابة في وقت سابق إلغاء تصريحه لاتهامه بالحديث بأسلوب غير لائق عن الصعايدة.

ووضعت نقابة الإعلاميين شرطين لظهور الإعلامي تامر أمين مقدم برنامج "آخر النهار" على قناة "النهار"، وهما الالتزام بميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني، وعدم تناول الموضوعات التي تحض على العنف أو الكراهية، وهما الأمران اللذان اتخذت النقابة قرارها بإلغاء تصريحه بسببهما.

وكانت نقابة الإعلاميين أجرت تحقيقًا مع تامر أمين، قررت فيه إلغاء تصريح مزاولة المهنة في 20 فبراير الماضي بعد حديثه بأسلوب غير لائق عن الصعايدة، حينما أساء لأهل الصعيد خلال تناوله قضية تنظيم النسل، مشيرًا إلى أنهم ينجبون الأبناء والبنات من أجل شحنهم للعمل في القاهرة والإسكندرية، وهي التصريحات التي اعتذر عنها تامر أمين في فيديو بثته قناة النهار على موقع "يوتيوب" بعنوان "تامر أمين يعتذر لأهالي الصعيد: ماتزعلوش مني وجزمتكم على راسي من فوق".