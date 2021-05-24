وزير التعليم يبحث سبل التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة في مصر (يونسيف)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

بحث الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الاثنين، خلال لقائه مع جيريمي هوبكنز ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة في مصر (يونيسيف)، أوجه التعاون المشترك في المجال التعليمي.

ورحب شوقي بالحضور، مثمنًا الدور المهم الذي تلعبه المنظمة في دعم القطاع التربوي والتعليمي المصري، وأهمية استمرار العمل بين الجانبين على أسس الشراكة والتعاون والشفافية بما يخدم العملية التعليمية.

وأشار شوقي إلى أن التعليم رحلة تعلم ويجب أن يستمتع الطلاب بالتعلم خلال هذه الرحلة، مؤكدًا على أهمية التحول الرقمي بهذه الرحلة التعليمية، وإتقان المعلم واكتسابه للمهارات بها، بما يحقق نجاح العملية التعليمية، لافتًا إلى التعاون والاستفادة الممكنة من المنح التعليمية التي تقدمها المنظمة للمعلمين المصريين، وتنفيذها وفق الخطة والاحتياجات التي تقدمها الوزارة، ودمج مبدأ التعليم من أجل التنمية المستدامة في كل أنواع التعليم سواء (التعليم النظامي المدرسي، أو التعليم غير الرسمي "التعليم المجتمعى")، بما يسهم في تصحيح أي اختلال ومعالجته بصورة سليمة وواضحة.

وخلال الاجتماع، تطرق الوزير إلى مناقشة آليات إنشاء منصة لجامعة كامبريدج، واليونسيف لدعم عملية إصلاح المناهج الدراسية، ومن أجل ضمان اكتساب الجميع للمعارف والمهارات والقيم والسلوكيات اللازمة.

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