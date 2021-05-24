انقطاع المياه في القاهرة والجيزة.. ننشر خريطة بالمناطق المتضررة وعدد ساعات الانقطاع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في القاهرة والجيزة، انقطاع مياه الشرب، في عدد من المناطق بداية من اليوم الاثنين وغدًا الثلاثاء، إما بسبب الصيانة أو لأسباب أخرى طارئة.

وينشر "الخليج 365" خريطة بتلك الانقطاعات، ومواعيد عودتها وفترات الانقطاع.

في القاهرة الكبرى تنقطع المياه عن مناطق (شارع عين شمس ومتفرعاته - شارع أبو الفتوح عبدالله ومتفرعاته - شارع سليم الأول ومتفرعاته - شارع الزهراء ومتفرعاته - شارع العشرين ومتفرعاته - شارع 6 أكتوبر ومتفرعاته - شارع أحمد عصمت ومتفرعاته - شارع أحمد عرابي ومتفرعاته - شارع إبراهيم عبدالرازق - الألف مسكن - منطقة الشيراتون بالكامل - الملتقى العربي)، من الساعة العاشرة صباح الثلاثاء حتى الرابعة عصر نفس اليوم، نظرًا لقيام الشركة بأعمال صيانة بمحبس قطر 1500مم بمحطة مياه مسطرد.

وفي الجيزة تنقطع المياه عن مناطق: (شارع فيصل ومتفرعاته – شارع الهرم ومتفرعاته – كفر طهرمس – الطالبية – حسن محمد – الكوم الأخضر بحري وقبلي – حي بولاق الدكرور – المنشية – غطاطي – عزبة جبريل – كوم بكار – منطقة مشعل) من اليوم الاثنين 8 مساء حتى الساعة 8 من صباح يوم الثلاثاء.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى حدوث تسريب بمحبس 1000 مم، ما يستلزم تغييره، ووصله بطول 4 أمتار خط 1000 مم بشارع فيصل الرئيسي، وتقوم الشركة حاليا بتجهيز وإعداد المهمات لبدء عملية الإصلاح.