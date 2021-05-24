شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «مدينة الأقصر» يتابع حملات النظافة ورفع كفاءة شوارع المدينة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد العميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر، اليوم الإثنين، أعمال النظافة العامة والتطهير ورفع القمامة وغسيل الأرصفة، والتي استهدفت شارع موقف المحافظات وأسفل كوبري المطار، بقيادة مدحت عبدالعال نائب رئيس حي شرق، وتحت إشراف مسؤولي قطاع النظافة بالحي، بالتنسيق مع حملة المعدات الثقيلة .

كما استهدفت الجولة، شارع المطار لرفع كفاءة النظافة بالحي، بقيادة شعبان طايع رئيس حي المطار، للوقوف على مدى انتظام العمل وتنفيذ التكليفات بتكثيف أعمال النظافة والتطهير ورفع الأتربة من الشوارع .

كما استكمل رئيس مدينة الأقصر جولته الميدانية بمتابعة أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع مدرسة الصنايع بالعوامية «فايزة أبوالنجا» برفقتة حسن خليدي رئيس حي جنوب ومسؤولي مديرية الطرق بمحافظة الأقصر، من أعمال تركيب بلاط وبلدورات جديدة بالشارع .

وأشار «لطفي» إلى أن نسبة الأعمال الجاري تنفيذها بالمشروع تخطت ال (٧٥) ٪، وجارى العمل حسب الخطة الموضوعة والمدة الزمنية المحددة .

ووجه «لطفي» رؤساء الأحياء ومسؤولى قطاعات النظافة بالاستمرارية في رفع القمامة في المهد على مدار ورديات مخصصة بشأن هذا الصدد لضمان منع تجمع وتراكم القمامة بالشوارع وحفاظًا على البيئة والصحة العامة للمواطنين.