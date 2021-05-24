شكرا لقرائتكم خبر عن لمتابعة امتحانات الشهادة الإعدادية.. تشكيل غرفة عمليات بإدارة الفيوم التعليمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، اجتماع مع مديري ووكلاء الإدارات التعليمية، وذلك بشأن إنطلاق إمتحانات الشهادة الإعدادية بالفيوم في 5 يونيو 2021م.

وأكد وكيل الوزارة، على ضرورة تنظيف وتعقيم جميع مقرات لجان سير الامتحانات ودورات المياة بصفة يومية، والتنبيه المشدد على الطلاب وجميع العاملين باللجان ( معلمين- إداريين- عمال) بضرورة ارتداء أدوات الوقاية الشخصية، وعدم اصطحاب التليفون المحمول نهائياً.

كما أشار وكيل وزارة التعليم بالفيوم، إلى استخدام أجهزة الكاشف الحراري بكل لجنة، وفي حالة ظهور أعراض مرضية على أي من الطلاب يتم اتخاذ الإجراءات القانونية لتأجيل امتحان الطالب للدور الثاني وفق القواعد القانونية، وإعداد تقرير يومي عن سير الامتحانات بكل إدارة تعليمية وتسليمه لغرفة العمليات بالمديرية، مشيرا إلى ضرورة التواصل المستمر بين غرفة العمليات بالمديرية وغرف العمليات بالإدارات التعليمية.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم فى الفيوم، على تشكيل لجنة فتح مظروف الأسئلة (فتح وغلق المظروف) وتتكون من رئيس اللجنة والمراقب الأول وأعضاء الكنترول ويفتح المظروف بمعرفتهم وحضور جميع الأعضاء بموجب محضر فتح المظروف وقبل بدء الامتحان بوقت مناسب.

كما أكد دكتور أكرم على ضرورة الإعلان عن طرق الوقاية والإجراءات الاحترازية التي يجب اتباعها باللجنة ودليل اللجان وجدول الامتحان بمكان ظاهر باللجنة، وختم ورقة الأسئلة في الأماكن الخالية من ورقة الأسئلة بجميع اللجان، وضرورة انضباط سير لجان الامتحان، مع مراعاة تنظيم دخول وخروج الطلاب بعد انتهاء الامتحان على دفعات وعدم الخروج بشكل جماعي، كما يتم التنبيه على الطلاب باصطحاب زجاجات المياة أثناء الامتحان، وضرورة الالتزام بكثافة الطلاب داخل اللجنة الواحدة على أن يكون عدد الطلاب باللجنة 14 طالب داخل كل لجنة، مشيرا إلى ضرورة توفير الجو المناسب للطلاب أثناء الامتحان، والاهتمام بنظافة اللجان ومراعاة الشفافية والعدالة في التعامل مع الطلاب.

وشدد على ضرورة الالتزام بالقواعد المنظمة لأعمال الامتحانات وغلق أبواب اللجان الامتحانية وتواجد الأمن على باب المدرسة وغلق باب المدرسة قبل بدء الامتحان وعدم دخول أي زائر إلى اللجان، كما أكد على ضرورة استلام أوراق الأسئلة من مركز التوزيع يومياً بالمديرية، مع الالتزام بخطوط السير في توزيع الأسئلة للجان وتسليم الإجابة للجنة النظام والمراقبة.