شكرا لقرائتكم خبر عن اللوح: مصر السند والمدافع الأول عن حقوق الشعب الفلسطيني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل سفير دولة فلسطين بمصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية دياب اللوح، وفداً برئاسة وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب ورئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات النائب المهندس طارق شكري، وذلك اليوم الاثنين في مقر السفارة بالقاهرة.

وفي مستهل اللقاء قرأ الضيوف الفاتحة على أرواح شهداء الشعب الفلسطيني، وثمن اللوح هذه الزيارة والتي تشد من أزر الفلسطينيين في محنتهم ومواجهتهم لطغيان آلة الاحتلال التي تتجاوز كل القوانين الدولية والعسكرية التي تستمر في العنجهية محاولة تجاوز حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.

كما ثمن السفير الفلسطيني الموقف المصري الرسمي والبرلماني والنقابي والشعبي، مؤكدا أن الموقف المصري أثبت كالعادة أن مصر هي السند والمدافع الأول عن حقوق الشعب الفلسطيني، مؤكدًا على محورية الدور المصري تجاه القضية الفلسطينية والتي تعتبرها مصر امتدادا لأمنها القومى وتحرص دومًا على رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني .

ومن جهته، أعرب النائب طارق شكرى التضامن المصري الكامل والوقوف الدائم إلى حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، كما تمت مناقشة أوجه التعاون من أجل البدء في إعادة إعمار قطاع غزة بين القيادتين في مصر وفلسطين .

وتقدم السفير دياب اللوح بأسمى آيات الشكر والتقدير للقيادة المصرية ممثلة بفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكافة أجهزة الدولة على تعاونها الجم في مد يد العون من أجل إعادة إعمار قطاع غزة والتخفيف على الشعب الفلسطيني من أبناء قطاع غزة في كافة المناحي سواء داخل فلسطين وفي مصر عبر هيئاتها المختلفة، مؤكدا استمرار التشاور بين القيادتين والحكومتين لإنجاز كافة أوجه التعاون وإعادة الإعمار.