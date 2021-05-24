شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية: نسعى لدعم وتشجيع الأنشطة الثقافية التي تبني الشخصية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية السفير رضا الطايفى مدير صندوق مكتبات مصر العامة، وذلك لتفقد الموقع الذي سيتم تطويره لإنشاء فرع المكتبة داخل مجلس المدينة.

وأكد رحمي، على الدور الإيجابي لمثل هذه المشاريع الثقافية الضخمة في غرس قيم الولاء والانتماء وبناء الشخصية المصرية منذ الصغر وتنمية الوعي الفكري والثقافي وهذا ما دعت إليه القيادة السياسية العليا المتمثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأرست قواعده في السياسة العامة للدولة في رؤيتها المستقبلية ٢٠٣٠، ومن هذا المنطلق كان من الضرورة إنشاء فرع المكتبة بالمحافظة حتى تكون نواة لتنمية مهارات أبنائها وتطوير قدراتهم مؤكداً على أن هذا الصرح المقرر إنشاءه سيعكس التراث التاريخي للمحافظة وطابعها التاريخي المميز.

من جانبه أكد الطايفى أن صندوق مكتبات مصر العامة يسعى إلى زيادة الوعي الفكري والثقافي للمواطنين في جميع ربوع مصر من خلال إنشاء وتطوير المكتبات/ مشيراً إلى أنه سيتم البدء في تطوير المكتبة بالمحلة مع بداية العام المالي 22/21 في يوليو المقبل.