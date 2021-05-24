شكرا لقرائتكم خبر عن لمزاولة المهنة دون ترخيص.. غلق وتشميع 3 عيادات ومعامل تحليل في قنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، برئاسة أشرف أمين غلق وتشميع 3 عيادات طبية ومعمل تحاليل بمدينة قنا؛ وذلك لعدم الحصول على ترخيص بمزاولة المهنة.

واشار إلى انه وردت معلومات من بعض المواطنين بقيام هذه العيادات بمزاولة النشاط دون إصدار ترخيص للمكان وبالمخالفة للقانون، وجاء ذلك بإخطار والتنسيق مع إدارة قنا الصحية.

وضمن لجنة الاغلاق كلا من المهندسة إسلام محمود مسؤول البيئة، ومبارك عبدالعاطي شؤون قانونية، وجمال محمد رئيس قسم الإشغالات، وعلاء محمد مدير إدارة الأزمات، الدكتور محمد عماد دكتور العلاج الحر