شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة السعودي يصل القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصل إلى القاهرة مساء اليوم اليوم الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأوليمبية العربية السعودية رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم.

كان في استقبال الوزير لدى وصوله إلى مطار القاهرة السفير السعودي في القاهرة أسامة بن أحمد نقلي، وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) المهندس هاني أبوريدة.

تأتي هذه الزيارة لمناقشة عدد من البرامج المشتركة في الجانب الرياضي، إضافة إلى دراسة إقامة وتنفيذ عدد من المبادرات الرياضية المتنوعة، التي تخدم جميع الرياضيين في البلدين الشقيقين، كما سيحضر جانباً من منافسات بطولة كأس العرب للصالات، المقامة حاليًا في القاهرة.