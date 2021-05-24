شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادي الجديد يلتقي وفد «المشروعات والتدريب» بوزارة الشباب والرياضة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، الاثنين، اجتماعََ مع وفد الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب بوزارة الشباب والرياضة، الذي يزور المحافظة لبحث تمويل ودعم المشروعات الصغيرة والشبابية والمساهمة فتح آفاق وفرص تسويقية لأصحابها، بحضور حنان مجدي، نائب المحافظ، واللواء إسماعيل الفار، رئيس الإدارة المركزية، وبهاء شوقي، مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة.

وأكد الزملوط أن الاجتماع يأتي كأحد نتائج لقائه مع وزير الشباب والرياضة الأسبوع الماضي، والتنسيق لتدريب وتأهيل الشباب من أبناء المحافظة وتوفير فرص عمل لهم من خلال إقامة مشروعات خاصة.