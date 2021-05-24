شكرا لقرائتكم خبر عن «مصر للطيران» للصيانة تجدد اعتماد ISO 14001 في إدارة البيئة والسلامة والصحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اجتازت شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية تفتيش شركة Intertek International Ltd.- Egypt (جهة الاعتماد والمراجعة) لتجديد اعتماد ISO 14001/2015 في نظام إدارة البيئة والترقية لاعتماد ISO 45001/2018 للسلامة والصحة المهنية الذي حل محل اعتماد OHSAS18001 للسلامة والصحة المهنية.

وتوجه الطيار عمرو أبوالعينين، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، بخالص الشكر والتقدير للعاملين لنجاحاتهم المتوالية في اجتياز التفتيشات المختلفة نتيجة التزامهم الدائم بالتشريعات المنظمة للعمل، وقد أكد على أهمية الالتزام بأعلى معايير السلامة في أداء الأعمال الفنية وكذلك حماية البيئة المحيطة ما يضمن سلامة العاملين وتوفير بيئة عمل آمنة وصحية والحفاظ على المقدرات البيئية المختلفة.

من جانبه توجه المهندس هاني صلاح الدين، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية للعاملين بالتهنئة لتجديد الاعتماد للعام الثالث على التوالي. وأوضح سيادته أنه في عام 2018 قامت شركة Intertek باعتماد شركة مصر للطيران للصيانة للمرة الأولى، وتبع ذلك تفتيشان في عامي 2019 و2020 واجتازتهما الشركة بنجاح دون أية ملاحظات. وأضاف أن المراجعين أبدوا إعجابهم بما وصلت إليه الشركة من مستوى متميز في التطابق مع شروط الاعتماد وبالوعي الكامل بالسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة لدى العاملين بالشركة.

وأضاف المهندس هاني صلاح الدين أنه تم خلال العام الماضي تجهيز الشركة للحصول على اعتماد ISO45001 والذي حل محل اعتماد OHSAS18001 للسلامة والصحة المهنية وتم بنجاح تأهيل وتدريب العاملين لمطابقة شروط ومواصفات تحديث الاعتماد، موضحاً أن التفتيش يهدف إلى التأكد من الالتزام بجميع معيار نظم إدارة البيئة والسلامة والصحة المهنية وتقييم فعالية النظام من أجل تعزيز الأداء العام وتحقيق الأهداف المرجوة.