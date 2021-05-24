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شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير 50 حضانة في الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد محمد منير العديسي مدير عام التضامن الاجتماعي بالوادي الجديد، أنه تم الانتهاء من تطوير 50 حضانة، في إطار بروتوكول تعاون بين مؤسسة مصر الخير والمديرية ضمن البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة.
وقال العديسي أن الوزارة تهدف من خلال تطوير الحضانات إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للأطفال وأسرهم في مرحلة التعليم ما قبل المدرسة، وكذلك تطوير القاعات وتجهيزها بما يجعل وجود الأطفال داخلها يمثل متعة تعليمية وترفيهية وتربوية لهم، وهذا كفيل برفع درجة أقبال الاطفال على الالتحاق بالحضانات في مرحلة ما قبل المدرسة، وهذا هدف في حد ذاته في ظل إنخفاض نسبة التحاق الأطفال من عمر يوم إلى أربع سنوات بالحضانات.
واشار إلى أنه سيتم تنفيذ الأنشطة والبرامج التربوية الملائمة بهدف تنمية وتطوير المعارف والقدرات والمهارات لمديرات ومعلمات وميسرات الحضانة لرفع كفاءتهم في تقديم خدمة تعليمية وتربوية متميزة للأطفال داخل قاعات الحضانة وبما يمكنهم من رفع وعي أولياء الأمور بأهمية إلتحاق الطفل بالحضانة، وأهمية هذا المرحلة في بناء شخصية الطفل ومدى تأثيرها على الخصائص الصحية والنفسية والسلوكية للطفلن وسيتم عمل تقييم مستمر لكل البرامج والخدمات التي تقدم للطفل أو لفريق العمل داخل الحضانة لضمان استمرار مستوى الجودة المطلوب تطبيقها.
من جانبه قال محمد كامل مسؤل مؤسسة مصر الخير بالوادي الجديد إلى أن مؤسسة مصر الخير تقوم بتجهيز القاعات بالأثاث الخشبي الملائم للأطفال، بالإضافة إلى توفير الألعاب والوسائل التعليمية والترفيهية ما يساهم في تحقيق نواتج ومخرجات التعلم المختلفة وفقًا لمعايير الجودة المحلية والدولية التي تؤدي للنمو العقلي والوجداني والنفسي السليم للأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة.