شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير 50 حضانة في الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد محمد منير العديسي مدير عام التضامن الاجتماعي بالوادي الجديد، أنه تم الانتهاء من تطوير 50 حضانة، في إطار بروتوكول تعاون بين مؤسسة مصر الخير والمديرية ضمن البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة.

وقال العديسي أن الوزارة تهدف من خلال تطوير الحضانات إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للأطفال وأسرهم في مرحلة التعليم ما قبل المدرسة، وكذلك تطوير القاعات وتجهيزها بما يجعل وجود الأطفال داخلها يمثل متعة تعليمية وترفيهية وتربوية لهم، وهذا كفيل برفع درجة أقبال الاطفال على الالتحاق بالحضانات في مرحلة ما قبل المدرسة، وهذا هدف في حد ذاته في ظل إنخفاض نسبة التحاق الأطفال من عمر يوم إلى أربع سنوات بالحضانات.

واشار إلى أنه سيتم تنفيذ الأنشطة والبرامج التربوية الملائمة بهدف تنمية وتطوير المعارف والقدرات والمهارات لمديرات ومعلمات وميسرات الحضانة لرفع كفاءتهم في تقديم خدمة تعليمية وتربوية متميزة للأطفال داخل قاعات الحضانة وبما يمكنهم من رفع وعي أولياء الأمور بأهمية إلتحاق الطفل بالحضانة، وأهمية هذا المرحلة في بناء شخصية الطفل ومدى تأثيرها على الخصائص الصحية والنفسية والسلوكية للطفلن وسيتم عمل تقييم مستمر لكل البرامج والخدمات التي تقدم للطفل أو لفريق العمل داخل الحضانة لضمان استمرار مستوى الجودة المطلوب تطبيقها.

من جانبه قال محمد كامل مسؤل مؤسسة مصر الخير بالوادي الجديد إلى أن مؤسسة مصر الخير تقوم بتجهيز القاعات بالأثاث الخشبي الملائم للأطفال، بالإضافة إلى توفير الألعاب والوسائل التعليمية والترفيهية ما يساهم في تحقيق نواتج ومخرجات التعلم المختلفة وفقًا لمعايير الجودة المحلية والدولية التي تؤدي للنمو العقلي والوجداني والنفسي السليم للأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة.