شكرا لقرائتكم خبر عن جمال سوسة يتفقد الاستعدادات الخاصة للامتحانات في جامعة بنها (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور جمال سوسة المشرف علي قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، اليوم الإثنين، كليتي الهندسة بنها والعلوم، رافقه خلالها الدكتور عارف سليمان عميد كلية الهندسة، والدكتور لطفي أبو سالم عميد كلية العلوم، ورفعت نان أمين الجامعه المساعد للشئون الإدارية.

وخلال الجولة تفقد «سوسة»، الإجراءات الاحترازية، واستعداد كليتي الهندسة بنها والعلوم لامتحانات الفصل الدراس الثاني، مؤكدا علي اهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات وترك مسافات التباعد الآمنة المقررة بين الطلاب وتعقيم وتطهير وتهوية القاعات وأطمئن علي توافر الادوية والمستلزمات الطبية داخل العيادات.

وتابع إجراءات الحماية المدنية والسلامة المهنية، وأعمال اللجنة الخاصة بمراجعه طفايات الحريق داخل الكليات والتأكد من صلاحيتها وأماكن تواجدها.

كما شملت الجولة تفقد سير العمل في مخازن الجامعة بكفر سعد رافقه خلالها الدكتور محمد سعيد المستشار الهندسي لرئيس الجامعة ومسئولي الادارة الهندسية بالجامعة.

وشدد «سوسة»، علي ضرورة الإنتهاء منها في أقرب وقت لما تمثله من اهمية للجامعة، مشددا علي ضرورة إتباع كافة وسائل واجراءات الحماية المدنية داخلها.

الدكتور جمال سوسة المشرف علي قطاع خدمه المجتمع يتفقد كليتي الهندسة ببنها والعلوم

الدكتور جمال سوسة المشرف علي قطاع خدمه المجتمع يتفقد كليتي الهندسة ببنها والعلوم