شكرا لقرائتكم خبر عن حملة تموينية موسعة في كفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في كفر الشيخ، اليوم الإثنين، حملة تموينية مكبرة لإحكام السيطرة على الأسواق وأسعار السلع الغذائية، وضبط السلع مجهولة المصدر ومكافحة الغش التجاري والمنشآت بدون ترخيص، والتي أسفرت عن ضبط 378 طبق لحوم وكبدة مجمدة، مجهولة المصدر، داخل محلين سوبر ماركت بمدينة بيلا.

جاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، وإشراف عبدالفتاح جابر، مدير الرقابة التموينية، بمشاركة رضا داود، وحمدي النوساني، بالرقابة التموينية.

تمكنت الحملة من ضبط محل سوبر ماركت بمدينة بيلا، بداخله «140 طبق لحم مفروم، و75 طبق لحم قطع مجمد، و62 طبق كبدة مجمدة، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بالمستندات الدالة على مصدرها، وغير مدون عليها تاريخ الانتاج والصلاحية، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر رقم ٧٩١ لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارى قسم بيلا، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كما ضبطت الحملة 53 طبق لحك مفروم، و48 طبق كبدة مجمدة، و97 علبة زبادي، وجميعها مجهولة المصدر، وغير مصحوبة بالمستندات الدالة على مصدرها، وبدون أي تاريخ انتاج وصلاحية، داخل محل سوبر ماركت بمدينة بيلا، وتحفظت الحملة على الكمية المضبوطة، وتحرر المحضر 792 لسنة 2012 جنح أمن دولة طوارئ قسم بيلا، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وحررت الحملة المحضر رقم ٧٩٣ لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ قسم بيلا، ضد تاجر تمويني بمدينة بيلا، لعدم قيامه بوضع لوحة استرشادية على واجهة المحل توضح أسعار المقررات التموينية ومواعيد العمل الرسمية والاجازة الاسبوعية، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.