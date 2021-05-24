شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس غدًا .. الأرصاد تحذر من الشبورة والحرارة تصل لـ40 درجة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توقعت هيئة الأرصاد الجوية وجود شبورة مائية في الصباح على العديد من الطرق، وكذلك وجود نشاط للرياح وارتفاع درجات الحرارة غًدا الثلاثاء في أغلب أنحاء جمهورية مصر العربية بمقدار طفيف.

يسود طقس Weather شديد الحرارة على جنوب مصر وحار على معظم الأنحاء، وتكون أعلى درجة حرارة غدًا للعظمي 40 درجة في إدفو وأقل درجة حرارة للعظمي 26 درجة في مطروح.

توقعات حالة الطقس غدًا الثلاثاء في مصر

ترتفع درجات الحرارة غدًا في مصر بشكل طفيف على جميع الأنحاء ويكون طقس الغد حارًا على القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد والوجه البحري ومعتدل على السواحل الشمالية ويصبح يكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما تكون حالة الطقس غدًا خلال ساعات الليل لطيفة على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد والسواحل الشمالية والوجه البحري ومعتدلة فقط على جنوب البلاد وجنوب سيناء.

وتوقعت الأرصاد الجوية وجود شبورة مائية ضمن أبرز الظواهر الجوية خلال طقس الغد على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلي القاهرة والسواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة.

وتتوقع الأرصاد وجود نشاط للرياح الشمالية الشرقية على القاهرة الكبرى وتكون سرعتها 16 عقدة.

حذرت الأرصاد من وجود نشاط للرياح على الوجه البحري وجنوب سيناء، وتكون الرياح شمالية غربية على السواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد وتتراوح بين 14 و11 عقدة.

وتستمر حالة البحر المتوسط من خفيفة لمعتدلة، خلال طقس الغد ويتراوح ارتفاع الموج يتراوح بين متر ومترين إلا ربع، واتجاه الرياح بين الشمالية الغربية والشمالية الشرقية، وتكون حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج يتراوح بين متر ونصف ومترين وربع ويكون اتجاه الرياح شمالية غربية.

وتتوقع الأرصاد الجوية أن تتراوح الرطوبة النسبية خلال حالة الطقس غدًا بين 80-30 على القاهرة، و90-55 على السواحل الشمالية و50-20 على شمال الصعيد بينما تتراوح الرطوبة النسبية بين 25 و15 على جنوب الصعيد.

حالة الطقس غدًا .. الأرصاد تحذر من الشبورة والحرارة تصل لـ40 درجة

تفاصيل حالة الطقس في القاهرة غدًا

تتوقع الأرصاد الجوية وجود نشاط للرياح على القاهرة الكبرى، وترتفع درجات الحرارة العظمى لتصل إلى 33 درجة خلال طقسرالغد بدلاً من 31 درجة خلال طقس اليوم، وتكون الصغري خلال طقس الغد 20 بدلاً من 17 خلال طقس اليوم الإثنين، وتكون درجة الحرارة المحسوسة 34 درجة مئوية.

حالة الطقس في الإسكندرية غدًا

تتوقع الأرصاد وجود شبورة مائية على الطريق المؤدية للسواحل الشمالية والوجه البحري كما يوجد نشاط للرياح غدًا على الوجه البحري، وترتفع درجة الحرارة العظمى لـ29 درجة خلال طقس الغد بدلاً من من 26 درجة خلال الطقس اليوم، وترتفع الصغرى من 18 درجة اليوم إلى 19 درجة، وتصبح درجة الحرارة المحسوسة في الإسكندرية 31 درجة.

توقعات الطقس في أسوان غدًا

ترتفع درجات الحرارة خلال حالة الطقس Weather غدًا على أسوان، للعظمى إلى 39 درجة بدلاً من 36 خلال طقس اليوم، وتكون درجة الحرارة الصغرى مستقرة عند 25 درجة كما هي اليوم، ويتوقع أن تكون درجة الحرارة المحسوسة غدًا في أسوان 40 درجة.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا في مصر

ترتفع درجات الحرارة على جميع أنحاء مصر حسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية وتكون أعلى درجة حرارة غدً في إدفو 40 درجة للعظمي، وأقل درجة حرارة للعظمي 25 درجة في مطروح، وتكون درجات الحرارة المتوقعة في مدن ومحافظات مصر غدًا كما يلي:

درجة الحرارة في القاهرة 33-20

درجة الحرارة في الإسكندرية 29-19

طنطا 33-20

شبين الكوم 33-20

بلطيم 30 – 19

دمنهور 31–19

دمياط 28-19

بورسعيد 29-20

المنصورة 33-20

الإسماعيلية 34-19

السويس 34-20

الزقازيق 33-20

شرم الشيخ 34-26

العريش 30-19

الغردقة 33- 25

أسيوط 36-21

المنيا 35-20

الفيوم 34-20

قنا 37-23

أسوان 39-25

سوهاج 36-22

بنى سويف 35-21

الأقصر 38-23

إدفو 40- 25

أبوسمبل 39-23

الوادي الجديد 39- 22

حالة الطقس غدًا .. الأرصاد تحذر من الشبورة والحرارة تصل لـ40 درجة

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