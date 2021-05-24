شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل زراعة القليوبية: توفير الأسمدة والتقاوي استعدادًا للموسم الصيفي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد المهندس حسن زايد، وكيل وزارة الزراعة في القليوبية الجمعيات الزراعية في قها وسندبيس وقرنفيل، لمتابعة أعمال صرف الأسمدة للمزارعين، استعدادًا لموسم زراعة المحاصيل الصيفية.

وتابع وكيل وزارة الزراعة اعمال الجمعيات في توزيع الاسمدة والمبيدات والتقاوى واستمع إلى شكاوى بعض المزارعين حول الأسمدة، وأكد توافرها في كافة الجمعيات وان وزارة الزراعة تولى اهتمامًا كبيرًا بالفلاح وتعمل على توفير جميع أنواع الأسمدة والمبيدات.

ورافق «زايد» خلال تفقد الجمعيات المهندس أشرف محمد المهدي، مدير عام التعاون الزراعي بالقليوبية، والمهندس سمير إبراهيم، متابع التعاون.

وقال وكيل وزارة الزراعة إن هناك لجنة من مديرية الزراعة تقوم يوميًا بالمرور على الجمعيات لمتابعة صرف الأسمدة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية حيال وجود أي مخالفات.