شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة العالمية»: تحورات فيروس «كورونا» قد تعيد العالم لـ«نقطة الصفر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، إن العالم لايزال فى وضع هش فى مواجهة الوباء، خاصة أن عدد الإصابات والوفيات يتجاوز ما شهده العالم فى العام الماضى، موضحًا أن عدد وفيات العام الماضى بلغه العالم فى الأسبوعين الأخيرين فقط. وأكد مدير «الصحة العالمية»، خلال انطلاق الدورة 74 لجمعية الصحة العالمية، فى جنيف، أن تحورات الفيروس قد تعيد العالم إلى نقطة الصفر فى مواجهة وباء كورونا، مؤكدًا أن الجائحة لن تتوقف إلا لو تمت السيطرة عليها فى كل البلدان حول العالم.

وشدد على أنه لا يجب على أى بلد أن يعتبر أنه بعيد عن الخطر مهما كان مستوى التلقيح به، مضيفًا أن هناك فضيحة عالمية لأن 10 دول فقط استأثرت بحوالى 75% من اللقاحات المنتجة وتتحكم فى مصير العالم. كما دعا مدير عام منظمة الصحة العالمية إلى بذل جهود دولية كبيرة لضمان تطعيم 10% من سكان كل دولة ضد فيروس كورونا بحلول سبتمبر المقبل. ونفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو لى جيان، إصابة 3 من الباحثين فى مختبر ووهان الصينى بمرض تشبه أعراضه فيروس «كوفيد- 19» فى نوفمبر 2019.

وفى بريطانيا، قال علماء إن كلابًا بوليسية تلقت تدريبًا بالاستعانة بجوارب ارتداها مصابون بفيروس كورونا قد تُستخدم قريبًا فى المطارات أو فى أماكن التجمعات للتعرف على مرضى كورونا من خلال رصد «رائحة الفيروس».

ومحليًا، أعلنت وزارة الصحة والسكان عن خروج 455 متعافيًا من كورونا من المستشفيات، ووفاة 51، ونفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، رصد أى سلالات جديدة من فيروس كورونا المتحور داخل مصر.

ومن جانبه، قال اللواء طارق مرزوق، مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، إن مصلحة السجون أوشكت على الانتهاء من تطعيم جميع نزلاء السجون فى مصر من الجرعة الأولى من لقاح كورونا، مؤكدًا أن سجون الجمهورية خالية من أى إصابات بالفيروس. وأوضح «مرزوق»، فى تصريح خاص على هامش زيارة إلى منطقة سجون المنيا، الأثنين، أن حملة تطعيم نزلاء السجون بلقاحات كورونا بدأت منذ أسبوعين، وشملت جميع سجون الجمهورية.