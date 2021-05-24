شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة سوهاج: انتهاء المرحلة الأولى لتطبيق الامتحانات إلكترونيًا بتكلفة 14 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، الانتهاء من تجهيز البنية التحتية للمرحلة الأولى من الخطة الموضوعة لتحويل الإمتحانات إلى إمتحانات إلكترونية، بتكلفة ١٤ مليون جنيه من موارد الجامعة.

وقال رئيس الجامعة- في تصريحات الاثنين- إن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدأت توريد الدفعة الأولى من أجهزة مشروع الإختبارات الإلكترونية وعددهم ٥٥٧ جهاز، لافتا إلى أنه جاري تركيب الأجهزة وتشغيل خطوط الإنترنت داخل 8 قاعات مجهزة على مستوي عالي من التقنية بسعة ما يقرب من 800 جهاز، طبقاً للمواصفات التي وضعتها الوزارة لتكون مؤمنة ضد الحريق وبها كاميرات مراقبة وأنظمة صوت.

وقال الدكتور أحمد سليمان نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والمشرف على مركز الخدمات الألكترونية، أن الجامعة أنهت كافة الإستعدادات الخاصة بالتحول الرقمي داخل الجامعة في مختلف القطاعات، حيث تم توفير مجموعة من الأنظمة الألكترونية لميكنة خدمات شؤون الطلاب، والكنترولات، ونظام الجداول الدراسية، ونظام منصة الدعم الفني، ونظام إدارة الدراسات العليا، والخدمات الألكترونية، وتقييم استبيانات الجودة، فضلا عن إدارة المحتوى الرقمي والتعليم الألكتروني.