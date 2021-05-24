شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة يشيد بالمعالم السياحية والأثرية في سوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد كريستيان برجر، سفير الإتحاد الأوروبي بالقاهرة، بالمعالم السياحية والأثرية بمحافظة سوهاج، مؤكدًا أهمية المحافظة التاريخية على مر العصور، وبخاصة مدينة أخميم التي تزخر بالآثار الفرعونية والصناعات اليدوية والنسيجية.

جاء ذلك اليوم خلال لقائه والسيدة قرينته بمحافظ سوهاج اللواء طارق الفقى، خلال زيارتهم للمحافظة، والتي تستغرق يومين لتفقد المعالم السياحية والأثرية بها.

وأعرب سفير الإتحاد الأوروبي، عن شكره وتقديره لحسن الإستقبال وكرم الضيافة الذي لاقاه في محافظة سوهاج، مشيدًا بطقس المحافظة وجوها المعتدل ومعالهما السياحية والأثرية الرائعة، وبخاصة الآثار الفرعونية في مدينة أخميم، ومنطقة أبيدوس بمركز البلينا.

ومن جانبه رحب محافظ سوهاج، بسفير الإتحاد الأوروبي والسيدة قرينته في زيارتهم الأولى للمحافظة، معربًا عن تقديره لدور الإتحاد الأوروبي في مصر عامة وسوهاج بصفة خاصة، من خلال الشراكة مع الجمعيات الأهلية في دعم مشروعات محاربة عمالة الأطفال، وإتاحة فرص التعليم للأطفال المتسربين من التعليم، مشيدا بالعلاقات العميقة التي تربط مصر بدول الإتحاد الأوروبي، والتعاون المشترك في شتى المجالات.

وتبادل محافظ سوهاج، وسفير الاتحاد الأوروبي- في نهاية اللقاء- الميداليات التذكارية لمحافظة سوهاج والاتحاد الأوروبي، دعمًا لأواصر التعاون والصداقة بين الاتحاد والمحافظة.