شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع طفلين وإصابة والدتهما في حريق منزلهم بالمنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقي طفلان مصرعهما واصابة والدتهما في حريق شب في منزلهما عقب اصابتهما بحروق من الدرجات الثلاثة في انحاء متفرقة من الجسد تم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق

وتلقى اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز تلا يفيد بنشوب حريق في منزل بمدينة تلا، ما أدى إلى إصابة ربة منزل بحروق ووفاة طفليها ياسين تامر، 9 سنوات، ومحمد تامر «7 سنوات»، عقب اشتعال النيران فيهما وتفحمهما، واتُخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة.